رکورد مصرف سوخت در پایتخت شکست/مصرف سوخت ۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پخش منطقه تهران اعلام کرد: در پی وقوع زلزله 5.2 دهم ریشتری شامگاه چهارشنبه ۲۹ آذرماه مقدار مصرف سوخت در جایگاه‌های عرضه فرآورده در استان تهران، به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر رسید.

بر پایه این گزارش، میانگین مصرف بنزین در استان تهران، روزانه ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و بالاترین میزان مصرف در روزهای پایانی سال (هفته آخر اسفندماه) به روزانه ۱۹ میلیون لیتر رسید که عرضه بیش از ۲۷ میلیون لیتر در یک روز، در تاریخ این شرکت بی سابقه بوده است.

این اقدام با تلاش و همکاری پیمانکاران و رانندگان ناوگان حمل و نقل و همچنین مسئولان و کارکنان جایگاه‌های عرضه فرآورده های نفتی و کارکنان منطقه انجام شد.

مصرف بنزین یک روز پس از وقوع زلزله، به میزان ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسید.