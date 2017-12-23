تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات محور سلطانیه به کبودرآهنگ در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی شامگاه شنبه در نشست خبری در محل اداره کل راه و شهرسازی زنجان با بیان اینکه ریالی از اعتبارات پروژه محور سلطانیه ـ کبودرآهنگ حیف و میل نشده است، افزود: سال گذشته ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به این پروژه تخصیص یافته بود که صفر تا ۱۰۰ این مبلغ به پروژه مذکور شامل پیمانکاران، مشاوران و تملک اراضی تخصیص یافته است.

وی با یادآوری اینکه پروژه‌های حوزه راه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بهره‌برداری از این پروژه‌های توسعه منطقه را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: در همین راستا یکی از پروژه‌های ملی استان، محور سلطانیه ـ خدابنده ـ همدان است که اجرای آن در حوزه استحفاظی زنجان در ۵ قطعه طراحی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه قطعه اول محور سلطانیه ـ کبودرآهنگ به طول ۵ کیلومتر و شامل کمربندی سلطانیه بوده و در اولویت بهره‌برداری نیست، اظهار کرد: قطعه دوم این محور به طول ۳۲ کیلومتر بوده و شامل مسیر سلطانیه تا خدابنده بوده و قطعه سوم نیز به طول ۱۸ کیلومتر، کمربندی خدابنده را که از اهمیت زیادی برخوردار است، دربر می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اینکه قطعه چهارم محور سلطانیه ـ کبودرآهنگ شامل خدابنده تا روستای پیر مرزبان بوده و قطعه پنجم این محور نیز انتهای حوزه را به طول ۳۰ کیلومتر در برمی‌گیرد، گفت: سه قطعه از پروژه مذکور از سال ۹۰ پیمان‌سپاری شده و با توجه به اعتباراتی که آن اختصاص داده شده، پیشرفت داشته است.

وثوقی با اشاره به اینکه پروژه‌های حوزه راه در صورت تأمین به‌موقع اعتبارات می‌تواند با سرعت بیشتری به اجرا گذاشته شود، افزود: پروژه‌های حوزه راه یکی از نیازهای ضروری برای توسعه مناطق مختلف است، از این رو اهتمام به تأمین منابع مالی این پروژه‌های از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده و باید موردتوجه مسئولان باشد.

وی بابیان اینکه امیدواریم با ورود بخش خصوصی به این بخش، شاهد تسریع درروند اجرایی پروژه‌های حوزه راه باشیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه اگر روند تأمین منابع مالی پروژه‌ها به همین منوال پیش رود، روند اجرای پروژه‌های حوزه راه طولانی خواهد بود.