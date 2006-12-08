بسته های فرهنگی پاییزی بعد از انتخابات شوراها توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی عسگری تصریح کرد: بر اساس نظر شهردار تهران مقرر شده است که این بسته های فرهنگی بعد از انتخابات شوراها بین شهروندان تهرانی توزیع شود .

وی افزود: ما نمی خواهیم طعم شیرین و فرهنگی این کار با شائبه ها و اتهامات سیاسی تلخ شود و برای همین توزیع این بسته های فرهنگی از هفته آخر پاییز و بعد از انتخابات شوراها آغاز می شود.

عسگری تاکید کرد: بسته دوم فرهنگی پاییزی شهرداری تهران با نام یک پرتقال آبدار و با بیش از 7 محصول فرهنگی با رویکرد بهبود زیست اجتماعی شهری در تیراژ یک میلیون نسخه توزیع خواهد شد.