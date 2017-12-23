به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی شامگاه شنبه در نشست با فرماندار سلسله اظهار داشت: خواسته های مردم به حق است و رسیدگی به این خواسته ها در اولویت کارهای ما قرار دارد.

وی عنوان کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات خوبی به ویژه در حوزه بهداشت در شهرستان سلسله صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه حدود ۱۸ پروژه در دست احداث در سلسله داریم که تعدادی از آنها مانند ساخت چند ساختمان خانه بهداشت به زودی افتتاح خواهند شد، تصریح کرد: بخشی دیگر از پروژه ها پیشرفت های خوبی داشته اند، ضمن این که نقشه چند پروژه نیز آماده شده است.

ساکی همچنین در خصوص بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان گفت: برخی از بخش های این بیمارستان بازسازی شده اند و برخی دیگر نیز در حال بازسازی هستند.

وی ادامه داد: برای بخش زنان این بیمارستان ۱۶ تخت جدید اضافه شده است.

ساکی همچنین از تامین یک دستگاه سی تی اسکن برای شهرستان سلسله خبر داد و عنوان کرد: این دستگاه با مشارکت خیرین سلامت به زودی به شبکه بهداشت و درمان سلسله واگذار خواهد شد.