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۳ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۴

رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات در راستای احیای واحدهای راکد پرداخت شد

۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات در راستای احیای واحدهای راکد پرداخت شد

یاسوج- رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت:در سال جاری در راستای احیای واحدهای راکد ۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تسهیلات از محل طرح رونق تولید به ۳۹ واحد تولیدی پرداخت شد.

وی بیان داشت: تا پایان سال جاری نیز هفت واحد دیگر با ظرفیت۱۰۰ فرصت شغلی به چرخه ی تولید بازگردانده می شود.

دیودیده افزود: ۲۴۰مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده که از این تعداد ۵۰درصد اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: در این راستا پنج واحد با ظرفیت۷۰شغل در شهرکها و خارج از شهرکها  احیا شده است.

دیودیده با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه صادرات استان ۱۶درصد افزایش می یابد، گفت: صادرات فعلی استان فقط در بخش صنعتی است و دامداری، کشاورزی و صنایع دستی نیز از دیگر اهداف صادرات تا پایان برنامه ششم است.

وی اظهار داشت: در این صورت ارزش صادرات استان از سالی چهار میلیون دلار به ۵۰میلیون دلار افزایش می یابد.

کد مطلب 4180717

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