۳۰۰میلیارد ریال تسهیلات در راستای احیای واحدهای راکد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تسهیلات از محل طرح رونق تولید به ۳۹ واحد تولیدی پرداخت شد.

وی بیان داشت: تا پایان سال جاری نیز هفت واحد دیگر با ظرفیت۱۰۰ فرصت شغلی به چرخه ی تولید بازگردانده می شود.

دیودیده افزود: ۲۴۰مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده که از این تعداد ۵۰درصد اجرایی شده است.

وی اظهار داشت: در این راستا پنج واحد با ظرفیت۷۰شغل در شهرکها و خارج از شهرکها احیا شده است.

دیودیده با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه صادرات استان ۱۶درصد افزایش می یابد، گفت: صادرات فعلی استان فقط در بخش صنعتی است و دامداری، کشاورزی و صنایع دستی نیز از دیگر اهداف صادرات تا پایان برنامه ششم است.

وی اظهار داشت: در این صورت ارزش صادرات استان از سالی چهار میلیون دلار به ۵۰میلیون دلار افزایش می یابد.