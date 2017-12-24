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۳ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۷

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان خبرداد:

کشف دومین تدفین از کاوش‌های باستان‌شناسی میدان امام(ره) همدان

کشف دومین تدفین از کاوش‌های باستان‌شناسی میدان امام(ره) همدان

همدان - مدیرکل میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری استان همدان از کشف دومین تدفین از کاوش‌های باستان‌شناسی میدان امام(ره) همدان خبرداد.

علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به ادامه کاوش های میدان امام(ره) همدان گفت: کارشناسان باستان‌شناس این اداره‌کل در ضلع شمالی ترانشه کاوش میدان امام خمینی و در انتهایی‌ترین منطقه گودبرداری شده، تدفین دیگری بدست آورده‌اند.

وی افزود: بر اساس شواهد بدست آمده این تدفین به شکل چمباتمه‌ای بوده و جهت آن به سمت جنوب است.

مدیرکل میراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری استان همدان با ابراز تاسف از تخریب بخشی از نیم‌تنه بالایی این تدفین با یک چاله دوران معاصر افزود: بر اساس مطالعات اولیه باستان‌شناسان این تدفین احتمالا مربوط به دوران تاریخی است که در فاصله کمی از تابوت‌های سفالی دوران اشکانی دفن شده است.

مالمیر همچنین تاکید کرد: تا کنون در کنار تدفین مورد نظر هیچ‌گونه اشیاء و هدایای تدفینی بدست نیامده است.

گفتنی است؛ طی ماه گذشته و در پی اجرای یک پروژه شهری در میدان امام(ره) همدان و حفر مسیر برای اجرای پروژه آثاری تاریخی به دست آمد که کاوش های میدان را مورد تاکید قرار داد.

در حال حاضر همچنان کاوش ها ادامه دارد و در صورت کشف آثار تاریخی با ارزش ایجاد موزه در میدان امام (ره) همدان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 4180745

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