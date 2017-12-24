بسته بودن مرز پرویزخان صادرات استان کرمانشاه را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله حقیقی امروز یکشنبه در هفتمین جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، به ارائه گزارش تحلیلی مبادلات تجاری استان در ۹ ماهه اول سال ۹۶ پرداخت و اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۱ میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار صادرات و خروجی از مرزهای استان داشتیم که نسبت به مشابه سال قبل ۲ درصد رشد به لحاظ ارزش دلاری داشته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه یادآور شد: صادرات ما به لحاظ وزنی ۱۹ درصد منفی بوده است که این نشان دهنده سوق صادرات به سمت ارزش افزوده بیشتر است.

وی بسته شدن مرز پرویز خان را در کاهش صادرات بسیار موثر دانست و خاطر نشان کرد: البته در این راستا مرز سومار این کاهش را ترمیم کرد و در این مرز ما ۲۰۰ درصد رشد صادرات به ارزش ۵۶۳ میلیون دلار داشتیم.

حقیقی ابراز داشت: مجموع اقلام صادراتی ۹ ماهه امسال ۴۶۵ نوع کالا بوده که در این زمینه مجموع کشورهای مقصد صادراتی ۳۹ کشور است.