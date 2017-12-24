وضعیت بیکاری در استان کرمانشاه بحرانی است/مدیران ریسک پذیرباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند شامگاه شنبه در پنجاه و هفتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن تدبیر استانداری کرمانشاه برگزار شد، افزود: کمیته کارشناسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باید فعال تر شود و در این کمیته نسبت به تصمیم سازی جهت تصمیم گیری در این کارگروه اقدام شود.

وی اظهار داشت: مدیران به این منظور مدیر شده اند و مسئولیت گرفته اند که برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و وظیفه دارند که قانون را به نفع مردم تفسیر کنند و شرایط بهتری را برای مردم رقم بزنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نرخ بالای بیکاری استان، بیان داشت: با وجود نرخ ۲۲ درصدی بیکاری در یک شرایط بحران قرار داریم لذا مدیران در این شرایط وظیفه دارند که ریسک پذیر باشند و با تلاش، کوشش و جدیت در راستای توجه به افزایش تولید و سرمایه گذاری اقدام عملی داشته باشند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، پرچمدار اقتصاد مقاومتی در کشور است، تصریح کرد: همگی وظیفه داریم که از بکارگیری همه ظرفیت ها و توان ها برای حل مشکلات و اشتغالزایی حمایت و بستر لازم را برای تولید و سرمایه گذاری در استان فراهم کنیم.

بازوند با اشاره به نوع کارآیی و عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها ادامه داد: مصوبات این کارگروه برای همه لازم اجرا است و اگر موردی در استان حل نشد ما آنرا به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار می شود، ارجاع می دهیم که اگر تا ۱۵ روز پاسخ داده شد که موضوع مشخص شده اما اگر پاسخی داده نشد به معنای لازم اجرای بودن این موارد نیز است لذا همه به مصوبات این کارگروه باید توجه ویژه داشته باشند.

استاندار کرمانشاه گفت: کاهش نرخ بیکاری زمانی محقق می شود که مدیران در جهت رفع موانع تولید تلاش گسترده ای داشته باشند. لذا در این شرایط است که سرمایه گذاری و افزایش تولید در استان صورت گیرد اما چنانچه به این موضوع عمل نشود سرمایه گذاران، سرمایه های خود را در استان هایی که شرایط بهتری دارند، بکار خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت های ویژه استان کرمانشاه در بخش های مختلف اظهار داشت: استان کرمانشاه با این همه ظرفیت نباید دارای نرخ بیکاری ۲۲ درصدی باشد و این به معنای عدم استفاده از ظرفیت ها و ریسک پذیری لازم در استان است.

بازوند همچنین با اشاره به بحث استهمال وام های بانکی در استان گفت: دولت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان استمهال دو ساله برای شهرستان زلزله زده استان در نظر گرفته که سود این وام ها حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان می شود.

وی افزود: این استمهال شامل شهرستان های کرمانشاه (به جز کوزران و ماهیدشت)، صحنه، کنگاور، هرسین و سنقر نمی شود اما ستاد بحران استان موظف است با همکاری فرمانداری کرمانشاه و سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی نسبت به تعیین واحدهای تولیدی خسارت دیده برای شهرستان کرمانشاه جهت در نظر گرفتن این واحدها برای استهمال اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پس از پالایش و بررسی های لازم، شرایط در نظر گرفتن واحدهای تولیدی جهت استمهال در کرمانشاه مشخص خواهد شد اما اینکه بخواهیم استمهال را برای کل استان در نظر بگیریم این موضوع نه مقدور و نه به نفع استان است.