حضور مدافع ناراضی استقلال خوزستان در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کولیبالی مدافع تیم فوتبال استقلال خوزستان که به دلیل مشکلات مالی این باشگاه بعد از اتمام تعطیلات نیم فصل حاضر به بازگشت به ایران و حضور در اردوی این تیم نشده بود، در اولین ساعات بامداد امروز در تبریز خود را به عبدالله ویسی معرفی کرد.

احتمال حضور این بازیکن که همواره در ایران در تیم‌هایی بازی کرده که ویسی هدایت آن را بر عهده داشته، در لیست هجده نفره و حتی در بین بازیکنان ثابت تیم استقلال خوزستان برای دیدار امروز این تیم وجود دارد.

آبی پوشان خوزستان از هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز و از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز می‌روند. دو تیم چند روز پیش در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی با هم دیدار کردند که شاگردان ویسی در آن دیدار موفق شدند در ضربات پنالتی تیم تراکتورسازی را شکست بدهند و راهی مرحله نیمه نهایی جام حذفی بشوند.