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۳ دی ۱۳۹۶، ۸:۴۷

استاندار کرمانشاه خبر داد:

مردم شهرستان پاوه از مزایای نقاط زلزله زده بهره‌مند می‌شوند

مردم شهرستان پاوه از مزایای نقاط زلزله زده بهره‌مند می‌شوند

کرمانشاه- ‍استاندار کرمانشاه از بهره‌مند شدن مردم شهرستان پاوه از مزایای نقاط زلزله زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند، متعاقب انتشار برخی اخبار در شبکه های مجازی و پیگیریهای صورت گرفته توسط مردم شهرستان پاوه و پرویز ایده پور، فرماندار شهرستان پاوه، درخصوص این موضوع که آیا شهرستان پاوه نیز از شهرستانهای زلزله زده محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: به مردم پاوه اطمینان خاطر می‌دهم که پاوه نیز از شهرستانهای زلزله زده محسوب می‌شود و مردم این شهرستان نیز از کمک‌های درنظر گرفته شده برای زلزله زدگان و از جمله استمهال دوساله تسهیلات بانکی ، بهره مند می شوند.

کد مطلب 4180774

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