به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند، متعاقب انتشار برخی اخبار در شبکه های مجازی و پیگیریهای صورت گرفته توسط مردم شهرستان پاوه و پرویز ایده پور، فرماندار شهرستان پاوه، درخصوص این موضوع که آیا شهرستان پاوه نیز از شهرستانهای زلزله زده محسوب میشود یا خیر؟ گفت: به مردم پاوه اطمینان خاطر میدهم که پاوه نیز از شهرستانهای زلزله زده محسوب میشود و مردم این شهرستان نیز از کمکهای درنظر گرفته شده برای زلزله زدگان و از جمله استمهال دوساله تسهیلات بانکی ، بهره مند می شوند.
استاندار کرمانشاه خبر داد:
مردم شهرستان پاوه از مزایای نقاط زلزله زده بهرهمند میشوند
کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از بهرهمند شدن مردم شهرستان پاوه از مزایای نقاط زلزله زده خبر داد.
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