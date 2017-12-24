به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند، متعاقب انتشار برخی اخبار در شبکه های مجازی و پیگیریهای صورت گرفته توسط مردم شهرستان پاوه و پرویز ایده پور، فرماندار شهرستان پاوه، درخصوص این موضوع که آیا شهرستان پاوه نیز از شهرستانهای زلزله زده محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: به مردم پاوه اطمینان خاطر می‌دهم که پاوه نیز از شهرستانهای زلزله زده محسوب می‌شود و مردم این شهرستان نیز از کمک‌های درنظر گرفته شده برای زلزله زدگان و از جمله استمهال دوساله تسهیلات بانکی ، بهره مند می شوند.