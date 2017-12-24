شیوع رو به افزایش سرطان های زنانه/ توصیه به زنان متاهل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرح فرزانه در آستانه برگزاری دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی درباره شایع ترین سرطان ها در زنان، گفت: در بین سرطان‌های شایع زنان سرطان تخمدان هشتمین، رحم یازدهمین و دهانه رحم سیزدهمین سرطان است که طی سال‌های اخیر شیوع این سرطان‌ها رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه تاکنون علت دقیق بروز سرطان تخمدان در بین زنان شناخته نشده است، افزود: اما تاکنون عوامل محیطی و ژنتیکی بسیاری از جمله نازایی، چاقی و ... در بروز این سرطان نقش دارد.

این متخصص زنان و نازایی در ادامه گفت: سرطان تخمدان دارای علامت مشخصی نیست اما در برخی موارد باعلایم گوارشی به خصوص نفخ شکم بروز می کند البته تنها بروز نفخ را نمی توان دلیلی برای ابتلای فرد به سرطان تخمدان محسوب کرد.

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی با تاکید بر اینکه نفخ و سایر علائم گوارشی در زنان باید جدی تلقی شود، تصریح کرد: سرطان جسم رحم شایع ترین علامت خونریزی های غیر طبیعی است و معمولا عواملی چون چاقی و پریودهای دیر به دیر و فشارخون بالا و دیابت می توانند از عوامل خطر باشند.

فرزانه ادامه داد: تشخیص این عارضه با نمونه گیری از داخل رحم بوده و در صورت تشخیص زودرس درمان قطعی امکان پذیر است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره سرطان دهانه رحم، خاطرنشان کرد: سرطان دهانه رحم در مراحل اولیه به صورت خونریزی بعد از نزدیکی خود را نشان می‌دهد اما می‌توان قبل از آن در مرحله ضایعات پیش سرطانی با انجام ویزیت زنان و پاپ اسمیر دوره‌ای این بیماری را تشخیص داد و درمان کرد.

این فلوشیپ انکولوژی با توجه به سرطان دهانه رحم، یادآور شد: عامل اصلی این سرطان یک ویروس شناخته شده است که عمدتا از طریق رفتار جنسی کنترل نشده، ازدواج زیر ۱۶ سال، استعمال سیگار و قلیان فرد را درگیر می کند.

وی گفت: جهت تشخیص به موقع سرطان دهانه رحم به زنان متاهل بالای ۲۱ سال توصیه می شود حداقل هر سه سال پس از ازدواج تست پاپ اسمیر را انجام دهند.

دومین کنگره بین المللی چالش‌های بالینی در مامایی، زنان و نازایی ۲۵ تا ۲۷ بهمن‌ ۹۶ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

موضوعاتی همچون مامایی، ژنیکولوژی، پریناتولوژی، اندومتریوزیس، یائسگی، بیماری‌های مقاربتی، سندرم تخمدان پلی کیستیک و...، از جمله محورهای این کنگره است.