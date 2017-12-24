به گزارش خبرنگار مهر، رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل صبح یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران حفاظت‌واطلاعات دادگستری اردبیل به ضرورت خدمات‌رسانی به مردم با فن‌آوری‌های نوین و استفاده از خدمات الکترونیکی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی اضافه کرد: در سال‌های اخیر توجه به مسائل فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم با توسعه خدمات دادگستری مورد توجه بوده است.

وی به جذب قضات و کارکنان جدید برای توسعه خدمت‌رسانی به شهروندان اشاره و تصریح کرد: رسالت خطیر قوه قضاییه بهره‌مندی از نیروی کارآمد و متخصص را می‌طلبد.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید به نقش حفاظت‌واطلاعات در این مجموعه اضافه کرد: این حوزه زمینه‌ساز صیانت و مراقبت از نیروها برای حرکت در مسیر قانون را موجب می‌شود.

در این مراسم مدیر سابق حفاظت‌واطلاعات دادگستری استان اردبیل نیز از جمله اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر را مبارزه با کارچاق‌کنی و فساد اداری برشمرد.

حجت‌الاسلام محمودی با بیان اینکه در سال‌های اخیر یگان حفاظت در دادگستری استان شکل گرفته است، اضافه کرد: علاوه بر این اطلاع‌رسانی به کارکنان و نصب تابلوهای هشداردهنده بخش دیگری از اقدامات است.