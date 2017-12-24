انقلاب مسیرش را در جریان های انحرافی و عدالت نما فراموش نکند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نقدی شنبه شب در هشتمین یادواره ۴۴ شهید دانشکده فنی شهید منتظری مشهد، اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در دوران ۸ سال دفاع مقدس موجب پیروزی کشورمان در برابر دشمنان و ابرقدرت‌های تا به دندان مسلح شد و پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون را برای ما رغم زد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های جوانان، نخبگان و متخصصان داخلی به پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تسلیحاتی رسیده و این انقلاب در سطح منطقه و جهان نفوذ پیدا کرده جهانی شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز شاهد آن هستیم که آمریکای جنایتکار تمام نقشه‌های شومش نقش بر آب شده است، خاطرنشان کرد: همه تصمیم‌های غلطی که دولت آمریکا در ارتباط با خاورمیانه گرفته از روی وحشت بوده است، زیرا ترس از پیشرفت و نفوذ ایران در منطقه دارد و می‌داند که دیگر جایی در منطقه برایش باقی نمی‌ماند.

نقدی با بیان اینکه یکی از نتایج انقلاب اسلامی ایران آزادی غزه بود، تصریح کرد: مردم لیبی، بحرین، یمن، لبنان و دیگر کشورهای ظلم‌دیده از انقلاب ایران الگو گرفتند و بر دیکتاتورها غلبه کردند و به لطف الهی نفوذ انقلاب اسلامی ایران در جبهه مقاومت در منطقه بسیار زیاد بوده است.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی مشکلات زیادی در کشور وجود دارد که باید آن‌ها را با تلاش مسئولان مربوطه حل کرد و تاریخ اثبات کرده در هر کجا که اسلام ناب محمدی(ص) پیاده شده و سبک زندگی اسلامی اجرایی و عملیاتی شده و از ولایت و امامت اطاعت و پیروی شده است موفق و سربلند بوده‌ایم و عدم موفقیت‌هایمان در برخی موارد جزئی ناشی از سستی، عدم اطاعت از ولایت و پیروی از سبک‌های زندگی شرقی و غربی بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم بر مشکلات موجود غلبه کنیم باید تا آخرین لحظه دست از مقاومت بر نداریم، بیان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی ایران از گردنه‌های سخت خود گذشته و امروز این انقلاب نباید در جریان‌های انحرافی و عدالت نمایی‌ها مسیر خود را گم کند، زیرا هر چه قدر که به لحظه قیام و ظهور امام زمان(عج) نزدیک‌تر می‌شویم، فتنه‌ها هم به همان نسبت و سرعت خود را به حقیقت نزدیک‌تر می‌کنند.

نقدی با بیان اینکه رابطه با آمریکا به هیچ وجه آزادی به دنبال ندارد، گفت: رابطه با آمریکا به معنای تمام شدن آزادی و مبتلا شدن به فساد بوده است و حقیقت همچون نور می‌درخشد و حقیقت ولایتی است که در مقابل ما قرار دارد و ما را به مقاومت دعوت می‌کند و به ما وعده می‌دهد که پیروزی بر دشمن نزدیک است، درس بزرگی که از شهدای والامقام آموخته‌ایم.

نقدی تصریح کرد: هرچند مقاومت سخت است و هزینه دارد، اما هزینه‌های سازش با دشمن بسیار بیشتر از هزینه‌های مقاومت بوده است، زیرا سازش با نکبت خود اندر نکبت است و فرد سازشگر شرافت و انسانیت خود را فروخته و خودش را در اختیار طاغوت قرار داده است.

وی تاکید کرد: مردم لبیک به فرمان امام خمینی(ره) گفتند و در مقابل آمریکا ایستادند و به مقاومت خود تا لحظه پیروزی و تا آخرین قطره خونشان ادامه دادند و پیروز شدند و اکنون نیز این مجاهدت‌ها در راه مقاومت ادامه دارد.

معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه مدت ۴۰ سال است که ملت ایران در برابر استکبار مقاومت می‌کند، خاطرنشان کرد: در راه حفظ این آب و خاک ۲۲۰هزار شهید تقدیم شده و پیشرفت‌های مختلف و متعدد به‌دست آمده حاصل خون‌های پاک شهدای والامقام دوران جنگ تحمیلی بوده است که قابل مقایسه با دوران ستمشاهی نبوده و نیست.

نقدی با بیان اینکه اگر فردی از ترس ظالم، تن به سازش دهد عاقبت خوبی نخواهد داشت، گفت: مدل دیگر سازش، کشورهای منطقه و آل سعود هستند که خود را نوکر و پاچه‌خوار آمریکا می‌دانند و ۴۸۰ میلیارد دلار پول نوکری و پاچه‌خواری خود را می‌دهند و در سوی مقابل ملت شریف ایران ثابت کردند که هم می‌توان معنویت، دینداری و پیروی از خدا را داشت و هم اینکه در تمامی جنبه‌های مادی و معنوی پیشرفت کرد.