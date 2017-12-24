دستگاه قضایی با انحرافات برخورد قاطع دارد/استمرار حیله دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب صبح یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران حفاظت‌واطلاعات دادگستری اردبیل تصریح کرد: امروز اگر هجمه‌ای بر علیه سپاه و دستگاه قضا شنیده می‌شود، به دلیل برخورد قاطعانه با فتنه و انحراف و عوامل آن است.

وی افزود: اقدامات قاطعانه موجب خشم دشمن شده و امروز با فرافکنی و عملیات روانی به دنبال تشویش اذهان عمومی است؛ در حالی که عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با انحرافات قابل توجه بوده است.

رئیس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه متذکر شد: دشمنی دشمنان از زمان انقلاب اسلامی تا به امروز ادامه داشته و به خاطر تکیه این ملت به کلمه توحید این دشمنی و مکر و حیله آغاز شده است.

خطیب با بیان اینکه دشمن همواره تلاش کرده ضربه مهلک به بدنه اسلام وارد سازد، اضافه کرد: چه در زمان پیروزی انقلاب و مبارزه با رژیم طاغوت و چه در هشت سال جنگ تحمیلی و حتی پس از آن دشمنی دشمنان ادامه داشته و تلاش کرده با فتنه و تحریم مقاومت ملت ایران را در هم شکند.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره پیروز صحنه مبارزه است و این پیروزی مرهون اتحاد و تبعیت از رهبر معظم بوده است، اضافه کرد: متأسفانه همچنان فتنه دشمن در داخل و خارج ادامه دارد و امروز شاهد این هستیم که برخی از آقایان در داخل کشور نیز در راستای اهداف دشمن گام برمی‌دارند.

خطیب با تأکید به اینکه مسئولیت ملت شریف ایران در چنین شرایطی خطیر بوده و می‌بایست با آگاهی گام بردارند، تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز بی‌شک در مقابل فتنه‌ها و انحرافات خواهد ایستاد.

رئیس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه به ضرورت حفظ سلامت دستگاه قضایی با هدف خدمت‌رسانی بهینه به مردم تأکید و اضافه کرد: تنها با صیانت از سرمایه‌های انسانی می‌توان در راستای اجرای عدالت گام برداشت و تا به امروز نیز عملکرد مطلوبی داشته‌ایم.