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۳ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۶

نمایشگاه «برای نجات کودکان» بار دیگر تمدید شد

نمایشگاه «برای نجات کودکان» بار دیگر تمدید شد

نمایشگاه «برای نجات کودکان» که برای حمایت از کودکان دارای بیماری نقص ایمنی اولیه در گالری پردیس سینمایی ملت برپا شده است تا چهارم دی‌ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «برای نجات کودکان» عنوان نمایشگاهی است که از سوی جمعی از هنرمندان و مجموعه‌داران برای ساخت قرنطینه (مرکز بازپروری) برای کودکان دارای بیماری نقص ایمنی اولیه از ۱۰ آذرماه در گالری پردیس سینمایی ملت برپا شده و در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ اثر نقاشی و مجسمه از سه نسل از هنرمندان تجسمی کشور به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه که به همت مجموعه گوهران و با همکاری آرتیبیشن و گالری پردیس ملت برپا شده، آثاری از هنرمندانی چون کیخسرو خروش، محمد احصایی، حسین محجوبی، ابراهیم حقیقی، ژازه طباطبایی، منوچهر شیبانی، محمد هادی فدوی، یداله کابلی، عنایت الله نظری نوری، سیف اله صمدیان، اسرافیل شیرچی، کامران عدل، سروژ بارسقیان، احمد مرشدلو، رضا حسینی، احمد آریامنش و... به نمایش در آمده است. بر همین اساس محمد احصایی و حسین محجوبی دو پیشکسوت عرصه هنرهای تجسمی از علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه دعوت کردند.

 این نمایشگاه برای ساخت قرنطینه (مرکز بازپروری) برای کودکان دارای بیماری نقص ایمنی اولیه برپا شده و عواید حاصل از آن برای ساخت این مرکز پزشکی کودکان در منطقه گلستانک کرج هزینه خواهد شد.

نمایشگاه «برای نجات کودکان» تا چهارم دی ماه در گالری پردیس سینمایی ملت به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، طبقه منفی ۲ میزبان هنردوستان و خیرین است.

کد مطلب 4180806
عطیه موذن

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