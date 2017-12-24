نقاشی کودکان زلزله زده کرمانشاه در سنندج به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از وقوع زلزله در استان کرمانشاه گروه های مختلفی برای حمایت و کمک به زلزله زدگان راهی مناطق زلزله زده شدند و دراین میان تقویت روحیه مردم زلزله زده و ایجاد آرامش درمیان آنها هم تاحدودی مورد توجه قرار گرفت.

ایجاد شادی و نشاط درمیان کودکان زلزله زده هم از دیگر مواردی بود که تعدادی از افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند از آن غافل نشدند و نمونه آن بانوی هنرمند کردستانی نگین وکیلی است که به میان این کودکان رفت و ملزومات نقاشی را در اختیار آنها قرار داد تا آنچه را در ذهن دارند برروی کاغذ به تصویر بکشند.

این بانوی هنرمند کردستانی به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه ۱۲۰ نقاشی کودکان سه تا ۱۲ ساله سرپل ذهاب کرمانشاه در معرض دید آحاد مردم قرار گرفته است.

نگین وکیلی ادامه داد: روزی که برای کمک به زلزله زدگان به سرپل ذهاب رفته بودم کودکی را در حال نقاشی کشیدن برروی کارتنی دیدم و این کودک گفت که کاغذ و مداد رنگی ندارد.

وی افزود: مسئله مذکور موجب شد در سفر بعدی خود به این منطقه ملزومات مورد نیاز نقاشی هم چون مدادرنگی، ماژیک، کاغذ و غیره را فراهم و با برپایی چادری شرایط کشیدن نقاشی را برای این کودکان ایجاد کردیم.

وی اضافه کرد: در زمان کشیدن نقاشی توسط کودکان تعدادی از بزرگسالان هم به تماشای نقاشی های کشیده شده این کودکان می آمدند و همین کار باعث می شد تا حدودی روحیه آنها بهبود پیدا کند.

وکیلی با اشاره به اینکه بیشتر موضوع نقاشی های این کودکان مربوط به آثار تخریبی زلزله است، بیان کرد: بیشتر نقاشی هایی که گردآوری کرده و در این نمایشگاه درمعرض دید مردم قرار داده ام مربوط به کودکان مستقر درمحله فولادی های سرپل ذهاب است.

وی عنوان کرد: هزینه دریافتی از فروش تابلوی هر کودک به خود آن کودک زلزله زده در کرمانشاه داده می شود.

گفتنی است، این نمایشگاه که از دوم دی ماه برپا شده تا تا پنج دیماه پذیرای بازدید علاقه مندان است