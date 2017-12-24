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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۵

استاندار اردبیل تاکید کرد؛

ضرورت راه‌اندازی مجتمع‌های کشاورزی متعدد در شمال استان اردبیل

ضرورت راه‌اندازی مجتمع‌های کشاورزی متعدد در شمال استان اردبیل

اردبیل – استاندار اردبیل گفت: با بهره‌برداری از پایاب سدخداآفرین نیازمند راه‌اندازی مجتمع‌های کشاورزی متعدد در شمال این استان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی نظام بهره‌برداری پایاب خداآفرین تصریح کرد: بعد از بهره‌برداری از پایاب سدخداآفرین میزان تولیدات محصولات کشاورزی با افزایش قابل توجه همراه خواهد بود و ضروری است برای صنایع تبدیلی و تکمیلی آن برنامه‌ریزی شود.

وی با تأکید به ضرورت حضور سرمایه‌گذاران در شمال استان و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، اضافه کرد: راه‌اندازی کشت و صنعت‌های متعدد می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار نیز باشد.

استاندار اردبیل به ضرورت تغییر الگوی کشت با هدف ایجاد ارزش‌افزوده در شمال استان تأکید و اضافه کرد: علاوه بر این انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی برای تعیین بازارهای هدف صادراتی نیز مطالعه و بررسی جامع داشته باشند.

بهنام جو استفاده از ظرفیت منابع انسانی تحصیل‌کرده در حوزه کشاورزی و دامداری صنعتی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: در مقابل می‌بایست حقوق قانونی و عرفی بهره‌برداران سد مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید به ضرورت توجه به وضعیت عشایر ساکن در این مناطق ادامه داد: آموزش بهره‌برداران مورد تأکید است و می‌بایست عشایر نیز به سوی کشاورزی صنعتی و ثروت آفرین هدایت شوند.

به گفته استاندار اردبیل علاوه بر کشاورزی ظرفیت راه‌اندازی زیرساخت‌های پرورش آبزیان نیز در شمال اردبیل فراهم است و در صورتی که به ضرورت‌ها توجه شود، به زودی شاهد برکات اقتصادی پروژه آبی سدخداآفرین خواهیم بود.

کد مطلب 4180822
محمد میرزایی ناطق

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