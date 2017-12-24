به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی نظام بهره‌برداری پایاب خداآفرین تصریح کرد: بعد از بهره‌برداری از پایاب سدخداآفرین میزان تولیدات محصولات کشاورزی با افزایش قابل توجه همراه خواهد بود و ضروری است برای صنایع تبدیلی و تکمیلی آن برنامه‌ریزی شود.

وی با تأکید به ضرورت حضور سرمایه‌گذاران در شمال استان و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، اضافه کرد: راه‌اندازی کشت و صنعت‌های متعدد می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار نیز باشد.

استاندار اردبیل به ضرورت تغییر الگوی کشت با هدف ایجاد ارزش‌افزوده در شمال استان تأکید و اضافه کرد: علاوه بر این انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی برای تعیین بازارهای هدف صادراتی نیز مطالعه و بررسی جامع داشته باشند.

بهنام جو استفاده از ظرفیت منابع انسانی تحصیل‌کرده در حوزه کشاورزی و دامداری صنعتی را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: در مقابل می‌بایست حقوق قانونی و عرفی بهره‌برداران سد مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید به ضرورت توجه به وضعیت عشایر ساکن در این مناطق ادامه داد: آموزش بهره‌برداران مورد تأکید است و می‌بایست عشایر نیز به سوی کشاورزی صنعتی و ثروت آفرین هدایت شوند.

به گفته استاندار اردبیل علاوه بر کشاورزی ظرفیت راه‌اندازی زیرساخت‌های پرورش آبزیان نیز در شمال اردبیل فراهم است و در صورتی که به ضرورت‌ها توجه شود، به زودی شاهد برکات اقتصادی پروژه آبی سدخداآفرین خواهیم بود.