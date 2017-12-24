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۳ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۱

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

۲۷۷ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری فعال است

۲۷۷ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری فعال است

شهرکرد- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از فعال بودن ۲۷۷ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

مهراب فرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۷۷ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: بیشترین این مزارع پرورش ماهی در شهرستان اردل واقع هستند.

وی عنوان کرد: ۳۲۳ واحد شیلات در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در سال ۹۵ نیز توانست با تولید بیشترین ماهی سردآبی رتبه اول تولید ماهی کشور را کسب کند، اظهار داشت: بیشترین ماهی قزل آلای کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

تولید ۲۴ هزار تن ماهی قزل آلا در چهارمحال و بختیاری

وی افزود: در سال گذشته میزان تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان در چهارمحال و بختیاری ۲۴ هزار تن بوده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیشترین ماهی تولیدی این استان در شهرستان اردل تولید شده است.

وی با اشاره به به اینکه ماهی تولیدی این استان به واسطه بهره گیری از چشمه ها و رودخانه ها کیفیت بسیار بالایی دارد، تاکید کرد: بازار پسندی ماهی های قزل آلای  تولیدی چهارمحال و بختیاری بسیار بالاتر از استان های دیگر است و قیمت بالاتری نیز دارد.

کد مطلب 4180831

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