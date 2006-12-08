روسیه مرکز چرخه سوخت هسته ای بین المللی ایجاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مردم چاپ چین، " کنستانتین پولیکوفسکی" رئیس نظارت بر استانداردهای فنی روسیه (روس تک نادزور) در نشستی با مقامهای ارشد کمیسیون انرژی اتمی فرانسه گفت : روسیه یک مرکز بین المللی چرخه سوخت هسته ای برای کمک به فرانسه ایجاد می کند.

پولیکوفسکی گفت : امروز مساله مهم مصرف سوخت هسته ای در اروپا و روسیه است. ما آماده تبلیغ و ترویج تمام نگرش ها و رویکردهای فرانسه برای حل این مسایل هستم.

روسیه قرار است در منطقه آنگارسک، مرکزی را برای غنی سازی احداث می کند. اما هفته گذشته "سرگئی کرینکو" رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه خبر داد که تشریفات مربوط به تبلیغ این مرکز غنی سازی به یک مرکز بین المللی باید تا 25 ژانویه سال 2007 پایان پذیرد.

وی گفت که روسیه تصمیم گرفته است تا آنگارسک را تحت نظارت آژانس بین الملی انرژی اتمی قرار دهد و آن را از محدودیتهایی که برای تاسیسات اتمی خود قرارداده مستثنی کند.