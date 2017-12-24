آمریکا به جای تهدید کسب تجربه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «محمد خواجه آصف» وزیر خارجه پاکستان طی پیامی در توئیتر خود در پاسخ به اظهارات ضد پاکستانی اخیر مقامات آمریکایی در سازمان ملل گفت: اظهارات مقامات آمریکایی در سازمان ملل نشان دهنده شکست این کشور در عرصه دیپلماتیک و همچنین در صحنه نظامی در افغانستان است.

وی در ادامه تاکید کرد که آمریکا به جای تهدید کردن و اتهام زدن به اسلام آباد کافی است که از تجارب پاکستان در مبارزه با تروریسم استفاده کند البته اگر نیت واقعی آمریکا مبارزه با تروریسم است.

لازم به ذکر است که روز گذشته نیز ژنرال «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که آنگونه که پاکستان برای مبارزه با تروریسم تلاش کرده و قربانی داده است هیچ کشوری تلاش نکرده است.

وی افزود: روابط واشنگتن- اسلام آباد باید در حالت مساعد خود باقی بماند؛ متحدین هرگز یکدیگر را تهدید نمی کنند و به یکدیگر اتهام نمی زنند.

غفور در پایان تاکید کرد که آمریکا و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق مذاکرات حل و فصل کنند.

لازم به ذکر است که «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات خود در سفر اخیرش به افغانستان با تهدید مجدد اسلام آباد گفت که پاکستان با ادامه پناه دادن به طالبان و گروه های تروریستی چیزهای بیشتری را از دست خواهد داد زیرا این روزها موقت هستند و می گذرند.

گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام استراتژی خود در رابطه با افغانستان و جنوب آسیا با متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم از این کشور خواست تا هرچه سریع تر پایگاه های امن تروریست ها به ویژه طالبان و «شبکه حقانی» را در خاک خود نابود کند.

اخیرا فشار های واشنگتن بر اسلام آباد شدت گرفته و این موضوع سبب واکنش شدید سران دولتی و نظامی پاکستان شده است.