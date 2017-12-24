تعدادی از دستگاه های بازی شهربازی کرمان تعویض و بازسازی شد

محسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نقشه ممیزی مجموعه شهربازی کرمان تهیه شده است، اظهار کرد: در شش ماهه گذشته علاوه بر استقبال خوب شهروندان از وسایل بازی این مجموعه، حدود پنج هزار کودک بی سرپرست، بد سرپرست، بهزیستی، کمیته امداد و مراکز قرآنی از این مجموعه بازدید کردند.

وی در ادامه از خدمات دهی به ۱۰ هزار نفر کارکنان ادارات مختلف سطح شهر کرمان خبر داد.

مدیرعامل شهربازی کرمان با اشاره به بازدید کارشناسان اداره کل استاندارد از وسایل بازی این مجموعه، افزود: در این راستا عملیات تعویض و بازسازی تعدادی از دستگاه‌های بازی این مجموعه انجام شد.

ملکی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راه‌اندازی تعدادی دستگاه بازی جدید در این مجموعه شامل دستگاه فریزبی، سینما ۷ بعدی، ترامپولین، دیوار مرگ، تونل هیجان و هم چنین غرفه بازی عینک سه بعدی خبر داد.

وی به رنگ‌آمیزی قریب سه هزار متر مربع از جداول، نیمکت و غرفه های داخل این مجموعه اشاره کرد و اجرای نقشه سه بعدی، توسعه و اصلاح فضای سبز، بازسازی و رنگ آمیزی دکه‌ها، غرفه‌ها و سرویس‌های بهداشتی را از دیگر اقدامات انجام شده در این مجموعه عنوان کرد.

مدیرعامل مجموعه شهربازی کرمان گفت: در راستای زیباسازی سطح مجموعه، عملیات نورپردازی در بخش‌های مختلف از جمله ورودی مجموعه و اطراف دریاچه انجام شده است.

وی برپایی نماز جماعت مغرب و عشا، نصب بنرهای فرهنگ سازی تفکیک زباله، طرح جمع‌آوری پسماندهای خشک و تفکیک از مبدا، راه اندازی بازارچه خوداشتغالی بانوان و نمایشگاه عرضه محصولات زندانیان، مراسم تعزیه خوانی ویژه محرم و برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی را از جمله اقدامات فرهنگی انجام شده در این مجموعه طی شش ماهه گذشته عنوان کرد.