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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

بهزیستی مکلف به پرداخت حق پرستاری به سرپرستان معلولان شد

بهزیستی مکلف به پرداخت حق پرستاری به سرپرستان معلولان شد

سازمان بهزیستی مکلف به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرستان معلولان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده ای، سازمان بهزیستی را مکلف کردند با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید  و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) ارائه نماید.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

همچنین طبق تبصره ۲، خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان نیازمند نیز تسری می یابد.

کد مطلب 4180856

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    نظرات

    • ناصر کماسی IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
      3 1
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      با سلام.حق پرستاری بیماران نخاعی اگر باشد فقط به کسانی که آشنا در بهزیستی استان یا شهرستان دارند میرسد. نه به کسانی که معلولیت شدید دارند.
    • زهرا فروغی IR ۰۰:۴۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۵
      1 1
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      من که پسرم 14 ساله هست 90 درصد هم معلولیت داره حق پرستاری تعلق میگیره یا نه

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