استقبال محتاطانه آمریکا از طرح گروه تماس برای افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " ریچارد بوچر" معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور مربوط به جنوب و آسیای مرکزی در بروکسل گفت :" از آنجا که ما به گروه دیگری برای پیشبرد این فرایند نیاز داریم و باید بخشی از آن باشیم، به نظر من ما باید با دقت بیشتری به آن نگاه کنیم."

در نشست ناتو( سازمان آتلانتیک شمالی) در ریگا پایتخت لتونی " یاپ هوپ شفر" دبیر کل ناتو تایید کرد که رهبران این ائتلاف از طرح پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه برای ایجاد یک گروه تماس برای افغانستان حمایت کرده اند.

وظیفه این گروه هماهنگ کردن اقدامات برای تلاش در جهت ممانعت از بازگشت افغانستان به هرج و مرج و بی نظمی است.

شفر موظف شده است تا پیشنهادهایی را در مورد اینکه این گروه چه کاری را ممکن است انجام دهد و چه کسانی در آن مشارکت خواهند کرد، آماده کند.

بوچر که برای انجام گفتگوها با اتحادیه اروپا و مقامهای ناتو در بروکسل به سر می برد، گفت که بهبود هماهنگی بین عملیاتهای نظامی، تقویت دولت و موسسات افغانستان و توسعه و بازسازی امری مهم است.

وی همچنین تصریح کرد که هر گروه تماسی باید مناسب و درخور نیازهای واقعی افغانستان باشد.

شیراک در پیشنهاد خود خواستار یک " استراتژی جهانی ، یک فرایند سیاسی و اقتصادی تقویت شده" برای بررسی مشکلات ناتو در افغانستان است.

وی می گوید :"ایجاد یک گروه تماس برای جمع کردن کشورهای منطقه، که در آن کشورهای مهم حضور می یابند، و سازمانهای بین المللی همانطور که هم اکنون در کوزوو وجود دارند، برای دادن همه ابزار به نیروهای ما در جهت موفقیت در ماموریت خود در حمایت از مقامهای افغان و تمرکز دوباره ائتلاف بر اداره عملیات نظامی به نظر الزامی به نظر می رسد."

آمریکا اخیرا پاسخ ملاحظه کارانه ای به ایده گروه تماس داد، چرا که یک مقام آمریکایی ضمن هشدار درباره اینکه هر چنین اقدامی باید در ادامه تلاشها درجهت تقویت دولت افغان باشد، گفت :"ایده تقویت هماهنگی بین المللی ایده خوبی است."

برخی مقام های ناتو اخیرا گفته اند که یک گروه تماس یک راه موثر هم برای ایجاد یک استراتژی بین المللی درباره افغانستان و هم متعهد کردن دیگر کشورها و موسسات برای موفقیت دولت "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان است.