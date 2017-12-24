حماسه ۹ دی نقطه عطف انقلاب و نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، حجت الاسلام والمسلمین منصور هاشمی با اشاره به سالروز حماسه تاریخی مردم ایران اسلامی در نهم دی ماه ۸۸، اظهار داشت: نهم دی مولود بصیرت و غیرت دینی مردم بود که با زمان شناسی و دشمن شناسی فریب فتنه گران را نخوردند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران همیشه در معرض فتنه های استعمار بوده لذا مردم باید پشت سر رهبری باشند تا کشور گرفتار مشکلات نشود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه بصیرت است که تفاوت ها را ایجاد می کند و ارزش ها را بالا می برد، گفت: وگرنه انسان های زیادی نماز می خوانند و روزه می گیرند و قرآن می خوانند اما افرادی که به وقت از ولایت حمایت می کنند مقامشان بالا می رود و نهم دی هیچ وقت نباید فراموش شود.

حجت الاسلام هاشمی تصریح کرد: ملت بیدار و آگاه و تابع ولایت فقیه و دشمن شناس ایران با حضور گسترده خود در صحنه نمی گذارند دشمنان به توطئه های خود برسند.

وی با اشاره به اینکه خلق حماسه ۹ دی سبب شد بار دیگر انقلاب اسلامی فتنه‌های دشمنان را خنثی کند، افزود: مهم‏ترین مشخصه حماسه ماندگار و جاودانه نهم دی، سه عنصر اساسی ایمان، اتحاد و بصیرت است.

وی در پایان به شرکت کردن تمامی مردم استان در راهپیمایی ۹ دی تاکید کرد و گفت: مردم با حضور خود در راهپیمایی مشت محکمی را به دهان یاوه گویان ودشمنان خواهند زد.