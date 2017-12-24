به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، امیر قادری در همایش عوامل موثر بر وقوع زلزله و ضرورت احداث ساختمان های مقاوم که در بانه برگزارشد، گفت: در ایران به طور متوسط سالیانه ۲۰۰ زلزله با بزرگای ۴ تا ۵ ریشتر اتفاق می افتد؛ همچنین ۲۰ زلزله بین ۵ تا ۶ ریشتر و ۲ زلزله در مقیاس ۶ تا ۷ ریشتر سالانه رخ می دهد و در هر دهه ۲ زلزله با مقیاس بیش از ۷ ریشتر مورد انتظار است.

وی با یادآوری اینکه یک درصد جمعیت دنیا در ایران وجود دارد و ۶ درصد بلایای طبیعی در ایران رخ می دهد، افزود: ایران جزو ۵ کشور بلاخیز جهان است و آمار نشان می دهد طی ۲۵۰۰ سال گذشته به طور متوسط هر ۱۰سال یکبار شاهد زلزله ویرانگر در سطح کشور بوده ایم.

معاون استاندار کردستان تصریح کرد: ۷۰ درصد جمعیت و ۶۷ درصد از تولید ناخالص ایران در مناطق واقع در معرض زلزله هستند؛ ضمن آنکه در کشور ایران بیش از ۱۳۰ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد و مسئله دار وجود دارد که به دلیل تاب آوری پایین در معرض خطر زلزله قرار گرفته اند.

قادری به وضعیت استان کردستان پرداخت و گفت: با توجه به قرارگیری این استان بر روی خط زلزله باید تجدیدنظر اساسی در برنامه های مقابله با زلزله انجام گیرد و کشورهای زلزله خیز دنیا با یک برنامه زمانی منظم به جایی رسیده اند که زلزله در آنها به امری عادی تبدیل شده و مردم با آن کنار آمده اند.

وی بیان کرد: بنابراین در ایران و استان کردستان هم لازم است برنامه مشخصی در این راستا تهیه و تدوین شود و این موضوع رسالت همه است و البته سیاستگذاری و فعالیت های کلان مدیریتی در این زمینه برعهده مسئولان است.

معاون عمرانی استاندار کردستان عنوان کرد: معمولا شدت آن دسته از زمین لرزه هایی که در گسل های جوان کردستان رخ می دهد در حدود ۴ ریشتر است، اما با این وجود نمی توان پیش بینی کرد در سایر گسل ها، زلزله چه زمانی و با چه مقیاسی اتفاق خواهد افتاد، چراکه علم بشر در موضوع زلزله بسیار جوان است.

قادری افزود: از مجموع ۱۲ هزار و ۶۷۲ هکتار مساحت شهرهای استان ۳۲۶۲ هکتار معادل ۲۵.۷ درصد جزو بافت های ناکارآمد هستند و به لحاظ مساحت، بانه با ۴۶.۴ و سنندج با ۴۶.۱ درصد به مراتب وضعیت بدتری در این زمینه دارند.

وی با اشاره به اینکه در کردستان ۱۹۰۴ هکتار مساحت این استان جزو مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی هستند که به شدت تحت تاثیر زلزله اند،بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه در مجموع ۵۴ زلزله در استان رخ داده که ۱۱ مورد آن دارای بزرگای بیش از ۳ ریشتر بوده است.

وی اظهارداشت: تعداد زمین لرزه های رخ داده در شهرستان بانه طی ۹ ماه گذشته ۱۴ مورد بوده که ۷ مورد از آنها طی ۴۰ روز گذشته و پس از زلزله ازگله کرمانشاه روی داده است.

قادری اظهار کرد: از این ۷ زلزله ۴ مورد بین ۲ تا ۳ ریشتر و ۳ مورد نیز بیش از ۳ ریشتر شدت داشته است.

وی تاکید کرد: این موارد را باید به اطلاع مردم رساند و آموزش را جدی گرفت تا رفتار مردم در این زمینه دچار تغییرات اساسی شود.

معاون استاندار کردستان در ادامه به انتقاد از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در سطح کشور پرداخت و گفت: این کمیسیون ها بلای جان ایمن سازی ساختمان ها شده اند و موضوع ساخت و ساز غیرمجاز و ناایمن در این کمیسیون ها متاسفانه با پرداخت جریمه حل و فصل می شود و راهکار مقابله با این وضعیت باید از بطن جامعه آغاز و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد سطح کشور و ۹۷ درصد سکونتگاه های شهری و روستایی کشور تحت تاثیر زلزله هستند، افزود: زلزله های اخیر علیرغم خاطرات بدی ک برجای گذاشتند موجب شد تا مردم از تبعات ساخت و ساز غیراصولی در مواقع زلزله آگاه شوند.

قادری با اشاره به وجود مشکلات در حوزه مدیریت بحران بیان کرد: در زمینه پیشگیری، آمادگی و بازسازی و بازتوانی دچار معضلاتی هستیم و اگرچه در این راستا اقدامات زیادی انجام شده است اما باز هم نیازمند کار بیشتر هستیم و نقش نظام مهندسی در این میان پررنگ است و باید قانون نظام مهندسی به درستی اجرا شود.

وی پیرامون فضاهای آموزشی سطح استان هم گفت: ۲۴ درصد کلاس های درس استان در برابر زلزله مقاوم سازی شده اند و مابقی نیاز کار جدی در این خصوص هستند.

معاون عمرانی استاندار کردستان عنوان کرد: ماموستایان و روحانیون بویژه در روستاها باید در زمینه اطلاع رسانی و تشویق مردم به ساخت و سازهای اصولی و ایمن فعالیت اساسی داشته باشند.