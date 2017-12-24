بازداشت چند تبعه سوری در لبنان به اتهام عضویت در جبهه النصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ارتش لبنان اعلام کرد که چند تبعه سوری را به اتهام عضویت در گروهک تروریستی جبهه النصره بازداشت کرده است.

این افراد که در منطقه «شبعا» بازداشت شده اند، به مشارکت در اقدامات تروریستی هم متهم شده اند. بخش اطلاعاتی ارتش لبنان موفق شده یک انبار سلاح و تجهیزات نظامی وابسته به این افراد را نیز کشف کند.

حدود ۴ ماه پیش با موافقت ارتش لبنان، عناصر وابسته به جبهه النصره که در منطقه «عرسال» در لبنان مستقر شده بودند به همراه خانواده هایشان خاک لبنان را ترک کردند و راهی سوریه شدند.

این عملیات که با مشارکت حزب الله و صلیب سرخ اجرا شده بود به پایان حضور تروریست های جبهه النصره در خاک لبنان منجر شد.