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۳ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۸

بازداشت چند تبعه سوری در لبنان به اتهام عضویت در جبهه النصره

بازداشت چند تبعه سوری در لبنان به اتهام عضویت در جبهه النصره

ارتش لبنان اعلام کرد که چند تبعه سوری را به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی و عضویت در جبهه النصره بازداشت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ارتش لبنان اعلام کرد که چند تبعه سوری را به اتهام عضویت در گروهک تروریستی جبهه النصره بازداشت کرده است.

این افراد که در منطقه «شبعا» بازداشت شده اند، به مشارکت در اقدامات تروریستی هم متهم شده اند. بخش اطلاعاتی ارتش لبنان موفق شده یک انبار سلاح و تجهیزات نظامی وابسته به این افراد را نیز کشف کند.

حدود ۴ ماه پیش با موافقت ارتش لبنان، عناصر وابسته به جبهه النصره که در منطقه «عرسال» در لبنان مستقر شده بودند به همراه خانواده هایشان خاک لبنان را ترک کردند و راهی سوریه شدند.

این عملیات که با مشارکت حزب الله و صلیب سرخ اجرا شده بود به پایان حضور تروریست های جبهه النصره در خاک لبنان منجر شد.

کد مطلب 4180882

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