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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

نماینده استان کرمان در مجلس خبرگان:

حجم خسارت زلزله در کوهبنان بسیار بالاست/لزوم اقدام فوری مسئولان

حجم خسارت زلزله در کوهبنان بسیار بالاست/لزوم اقدام فوری مسئولان

کرمان-نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان با اشاره به زمین لرزه ۵.۲ ریشتری در کوهبنان گفت:۸۰ درصد از مناطق بازدید شده در کوهبنان تخریب شده و ۲۰ درصد باقی مانده نیز قابل سکونت برای افراد نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امان الله علیمرادی صبح یکشنبه در بازدید منطقه زلزله زده کوهبنان اظهار داشت: ابعاد خرابی در منطقه بسیار گسترده است.

وی افزود: ۸۰ درصد از مناطق بازدید شده در کوهبنان تخریب شده و ۲۰ درصد باقی مانده نیز قابل سکونت برای افراد نیست.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: چادر در دسترس بسیاری از افراد قرار داده شده اما در برابر مسکن هایی که آسیب های جدی دیده است این مقدار کافی نیست.

علیمرادی تصریح کرد: سزاوار است که مسئولان در راستای کمک های مردمی و سیستم های گرمایشی هرچه زودتر اقدام کنند تا بخشی از اضطراب و ناراحتی مردم کاهش پیدا کند.

وی گفت: بخش هایی از کوهبنان صرف نظر از موضوع زلزله وضع زندگی نامناسبی از لحاظ امکانات دارند و زلزله پیش آمده بهترین فرصت است که منازل قدیمی و غیر استاندارد بازسازی شوند.

کد مطلب 4180884

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