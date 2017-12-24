حجم خسارت زلزله در کوهبنان بسیار بالاست/لزوم اقدام فوری مسئولان

کرمان-نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان با اشاره به زمین لرزه ۵.۲ ریشتری در کوهبنان گفت:۸۰ درصد از مناطق بازدید شده در کوهبنان تخریب شده و ۲۰ درصد باقی مانده نیز قابل سکونت برای افراد نیست.