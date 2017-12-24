حجم خسارت زلزله در کوهبنان بسیار بالاست/لزوم اقدام فوری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امان الله علیمرادی صبح یکشنبه در بازدید منطقه زلزله زده کوهبنان اظهار داشت: ابعاد خرابی در منطقه بسیار گسترده است.
وی افزود: ۸۰ درصد از مناطق بازدید شده در کوهبنان تخریب شده و ۲۰ درصد باقی مانده نیز قابل سکونت برای افراد نیست.
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: چادر در دسترس بسیاری از افراد قرار داده شده اما در برابر مسکن هایی که آسیب های جدی دیده است این مقدار کافی نیست.
علیمرادی تصریح کرد: سزاوار است که مسئولان در راستای کمک های مردمی و سیستم های گرمایشی هرچه زودتر اقدام کنند تا بخشی از اضطراب و ناراحتی مردم کاهش پیدا کند.
وی گفت: بخش هایی از کوهبنان صرف نظر از موضوع زلزله وضع زندگی نامناسبی از لحاظ امکانات دارند و زلزله پیش آمده بهترین فرصت است که منازل قدیمی و غیر استاندارد بازسازی شوند.
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