بودجه دانشگاه ها در سال ۹۷ باید حداقل ۳۰ درصد رشد داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین عسکریان ابیانه گفت: در مجموعه در وزارت علوم ۳۰ هزار و ۸۰۰ عضو هیات علمی فعالیت می کنند و شمار کارمندان قراردادی نیز افزون بر ۱۵ هزار نفر است.

وی افزود: البته وزارتخانه برای ساماندهی نیروهای قراردادی که از نظر دانشگاه‌ها فعالیت شان مطلوب است، در نظر دارد، از طریق هیات امنا و برای پست های سازمانی که نیاز به کد استخدامی دارد از طریق سازمان امور اداری و استخدامی و بتدریج در چارچوب ضوابط قانونی، اقدام لازم را انجام دهد.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید بر لزوم بهره وری در فعالیت‌ها گفت: اساس کار بهره وری این است که با انرژی کمتر بتوان خروجی و نتیجه بیشتری را دریافت کرد.

وی اظهار داشت: از مواردی که باید در شیوه مدیریت مد نظر قرار گیرد کوچک کردن ساختارها است. هر چقدر ساختار سازمانی گسترده تر باشد، در هم ریختگی آن نیز بیشتر خواهد بود. اکنون در دانشگاه یزد ریاست دانشگاه توانسته تیم خوبی از مدیران را گرد هم آورد و نوعی از مدیریت نهادی و نه قائم به فرد را ارائه کند.

وی با قدردانی از مجموعه دولت و سازمان برنامه و بودجه برای رشد اعتبارات دانشگاه‌های کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۷ گفت: بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۱۳.۲۸ درصد رشد دارد ولی برای رسیدن به اهداف آموزش عالی در برنامه ششم توسعه و اجرای مطلوب برنامه ها، بودجه دانشگاهها باید حداقل ۳۰ درصد رشد داشته باشد.