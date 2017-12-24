۱۰ هزار خشت طلای گنبد حرم مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین رحیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام داشت: عملیات ساخت گنبد شریف حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) که در شهر کرمان در دست احداث است؛ به مرحلۀ جدیدی رسیده و امیدواریم تا پایان نیمۀ اول سال آینده آمادۀ نصب بر جای خود (بر روی گنبد فعلی) باشد.

رحیمی افزود: عملیات اجرائی لاغرسازی و مقاوم سازی چهارمین ستون از ستون‌های اصلی اطراف ضریح مطهر امام حسین (ع) و ترمیم و نوسازی دیوارها و سقف گنبدخانه نیز هم اکنون توسط مهندسان و کارگران مخلص کرمانی در دست اقدام بوده و پیش بینی می شود با توجه به ظرافت و حساسیت کار؛ این پروژه عظیم و ماندگار نیز هم‌زمان با ساخت گنبد در کرمان و بلکه زودتر به اتمام برسد.

وی گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار خشت از مجموع ۱۳هزار خشت طلای مورد نیاز گنبد شریف حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) توسط خیران و متبرعان سراسر کشور و به ویژه مردم مومن، متدیّن و ولایتی استان کرمان خریداری شده و ان‌شاء‌الله با مشارکت هرچه بیشتر این افراد در انجام این اقدامات ارزشمند تسریع به عمل آید.

رحیمی یادآور شد: برای تامین طلای هر خشت تقریباً ۲۳ گرم طلا با عیار۲۴ منظور شده که این میزان طلا از ابتدا معادل ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد شده که این مبلغ تاکنون ثابت بوده و افزایشی نداشته است.

وی افزود: خیّران و متبرعان می‌توانند با اهداء و تقدیم زیورآلات و مسکوکات ارزشمند خود ولو به میزان کم به این ستاد یا با واریز نذورات، هدایا و کمک‌های نقدی خود به شماره حساب ۱۰۱۴۶۳۵۰۶۲ این ستاد نزد بانک قرض الحسنه رسالت و اخذ رسید، خود را در پیشرفت سریع این پروژه عظیم سهیم کرده و به فرموده قرآن کریم در آیه شریفه «و من یعظم شعائرالله فانها من تقوی القلوب» در زمره مومنان واقعی و گرامی دارندگان شعائر الهی باشند.

رحیمی اظهار داشت: اخیراً در دستگاه‌های خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت این امکان ایجاد شده است که متقاضیان بدون در اختیار داشتن شماره حساب و به صرف ورود کارت خود و انتخاب گزینۀ «خرید خشت طلا» خشت خریداری کرده یا هر مبلغی را که مایل باشند به شماره حساب مربوط به این ستاد واریز کنند.

وی گفت: افرادی که اقدام به خرید یک یا چند خشت یا نیم خشت و یا ربع خشت طلا می کنند، می‌توانند با ارائۀ فیش واریزی خود به واحد نذورات ستاد استان واقع در میدان شورا، روبروی حسینیه ثارالله، جنب سینما شهر تماشا، به نام خود یا به نام هر یک از بستگان در قید حیات یا درگذشتۀ خود، سند ویژه دریافت کنند.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان در خاتمه به آغاز به کار مهندسان و کارگران همکار این ستاد در حرم مطهر امامین جوادین (ع) در کاظمین و حرم مطهر امامین عسکریین (ع) در سامراء اشاره و ذکر جزئیات آن را به آینده موکول کرد.