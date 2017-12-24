اجرای عملیات احداث ۵ تصفیه خانه فاضلاب درکردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان، محمد حسین محمدی گفت: در حال حاضر ۵ تصفیه خانه آب شامل تصفیه خانه های شماره ۱ و ۲ سنندج، سقز، بانه و حسن آباد یاسوکند در مدار بهره برداری قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در بخش فاضلاب هم تصفیه خانه های سنندج، سقز، بانه، مریوان، سریش آباد و قروه در مدار بهره برداری هستند، عنوان کرد: در بخش آب در حال حاضر تنها تصفیه خانه دیواندره در دست اجرا قرار دارد، اما در بخش فاضلاب ۵ تصفیه خانه بیجار، کامیاران، دیواندره، دهگلان و حسن آباد یاسوکند در حال اجرا هستند؛ لازم به ذکر است که در بخش فاضلاب ۲ تصفیه خانه سقز و مریوان نیز در حال انجام عملیات ارتقا می باشند.

وی اظهارداشت: تا پایان سال ۹۵ مجموعا ۱۰۰ میلیارد تومان برای تصفیه خانه های فاضلاب در مدار و در حال اجرای استان هزینه شده که از این میزان ۶۷ میلیارد تومان مربوط به تصفیه خانه های در حال بهره برداری و ۳۳ میلیارد تومان نیز مربوط به تصفیه خانه های در حال اجرا می باشد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان ادامه داد: برای ارتقا و افزایش ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب در مدار ۱۱۰ و برای تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب در حال احداث ۷۳ میلیارد تومان نیاز است.

محمدی اضافه کرد:در بخش آب هم تاکنون برای تصفیه خانه آب شماره ۲ سنندج ۲۳ میلیارد تومان هزینه شده و برای اجرای طرح آبرسانی این تصفیه خانه ۲۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی اظهارداشت: همچنین برای تصفیه خانه آب دیواندره هم تاکنون ۹ میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن نیاز به ۱۲ میلیارد تومان دیگر است و برای تصفیه خانه در مدار حسن آباد یاسوکند هم ۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند و خوشبختانه در سطح شهرهای استان تمام نقاط زیرپوشش خدمات این شرکت از آب شرب سالم برخوردار هستند، گفت: در حال حاضر ۳۴۲ هزار انشعاب آب و ۳۱۷ هزار انشعاب فاضلاب در سطح شهرهای استان وجود دارد.