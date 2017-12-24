به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی شامگاه شنبه در جلسه مجمع مشورتی توسعه شهرستان میانه اظهار داشت: بروز گله‌مندی‌ها و گرفتاری‌های مختلف جامعه ما نشان می‌دهد برخی از هنجارهای کاذب، حساسیت‌های نامناسب، سوءتدبیرها و کارکردهای اشتباه منجر به ایجاد یک سری از حلقه‌های مفقوده شده است.

وی افزود: به رغم همه تلاش‌هایی که صورت داده‌ایم به چیزی که مطلوب نظر ما بوده، دست نیافته‌ایم و نه ملت راضی است؛ نه دولت و نه مجلس؛ فکر می‌کنم خدا هم راضی نباشد چرا که اگر راضی بود وضعیت اینگونه نبود!

بهبودی تصریح کرد: در کشورهایی که وضعیت بهتر و مردمانشان احساس رضایتمندی بیشتری نسبت به ما دارند، نهادهایی متشکل از نخبگان و افراد تاثیرگذار نقش حلقه اتصال را بین حاکمیت و مردم ایفا کرده و به پررنگ‌تر کردن مطالبات مردم و همسوسازی سیاست‌های دولت با آنها می‌پردازند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه هدف ما هم از تشکیل جلسات این چنینی ایجاد نهادی برای ایفای نقش حلقه اتصال بین مردم و مسوولان است، بر لزوم تشکیل مجمع مشورتی نخبگان در همه شهرستان‌های استان تاکید کرد.

بهبودی در پایان با اشاره به وجود جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری شهرستان میانه، زمین‌های مرغوب کشاورزی و مردم مشارکت‌جو، یادآور شد: تقویت الگوهای محلی، ایجاد بسترهای مناسب و ارائه ظرفیت‌های مختلف شهرستان می‌تواند در جهت جذب سرمایه‌گذاران مختلف و دستیابی به توسعه موثر باشد.