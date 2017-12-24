آیتالله جواد حاجیزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم و دولت وظایفی در قبال مردم آسیبدیده از بحران دارند که در این راستا میبایست از کشورهایی که در بحث زلزله و ساخت مساکن مقاوم تجاربی دارند از آنها استفاده کنیم و یا اگر این دانش فنی در اختیار خودمان قرار دارد از آن برای مقاومسازی در برابر خسارتهای احتمالی زلزله بهکارگیریم.
وی با اشاره به اینکه پنجم دیماه بهعنوان روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی در تقویم کشور نامگذاری شده است، افزود: اغلب مناطق کشور ایران بر روی گسل قرارگرفته و هرساله و یا هرماهه نقطهای از کشورمان بر اثر وقوع زلزله چه با شدت کم و چه شدت بیشتر دچار آسیبدیدگی و خسارت میشود.
امام جمعه اهر ادامه داد: در جریان وقوع زلزلههای مخرب هم مردم و هم دولت وظایفی در قبال مناطق زلزلهزده و مردم آسیبدیده دارند که در این راستا میبایست از کشورهایی که در بحث زلزله و ساخت مساکن مقاوم تجاربی دارند از آنها استفاده کنیم و یا اگر این دانش فنی در اختیار خودمان قرار دارد از آن برای مقاومسازی در برابر خسارتهای احتمالی زلزله بهکارگیریم.
وی بر لزوم آمادگی تمامی دستگاهها در شهرستانها و استانها در مدیریت بحران زمینلرزهها تأکید کرد، گفت: در بحث زمینلرزه جلوگیری از آسیبهای احتمالی جمعیتی که در مناطق زلزلهخیز سکونت دارند بسیار مهم و حائز اهمیت است درحالیکه در این مناطق اگر زلزلهای رخ دهد امدادرسانی و عملیات امداد و نجات بهسختی انجام میپذیرد.
حاجیزاده بابیان اینکه تمامی استانها در مواقع بحران و یا وقوع زلزله باید آمادگی کاملی داشته باشند و حتی سازمان مدیریت بحران نیز در بحث امدادرسانی استانهای معین هم انتخاب کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز خسارت زلزله در استانهای کرمانشاه و کرمان جمع و جور نشده شاهد وقوع زمینلرزه در تهران و البرز بودیم و دیدیم که مردم چگونه وحشتزده شدند.
امام جمعه اهر در پایان خاطرنشان کرد: البته امیدواریم دولت و سازمان مدیریت بحران و سایر دستگاهها با اتخاذ تدابیر لازم از خسارتهای جانی و مالی احتمالی زلزله بتوانند بکاهند و اینطور نباشد که وضعیت اقتصادی کشور بر مسائل معیشتی مردم آسیبدیده تأثیر بگذارد.
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