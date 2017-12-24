افزایش عوارض خروج از کشور به گردهمایی اربعین لطمه می زند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن انتقاد از طرح لایحه افزایش عوارض خروج از کشور اظهار داشت: علیرغم افزایش چشمگیر استقبالکنندگان از سوی زائرین اربعین حسینی در سالهای اخیر و با تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تسهیل سفر نسبت به عاشقان و ارادتمندان سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، متأسفانه علاوه بر اینکه سفر زائرین اربعین حسینی تسهیل نشده است حتی در برخی از مقاطع مشکلات جدی را هم برای این همایش عظیم حسینی به وجود آوردهاند که مهمترین آن افزایش نرخ تسهیلات سفر و افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور برای زائرین است که باید نسبت به این موضوع بازنگری صورت گیرد.
وی در ادامه ضمن اشاره به پرحاشیه ترین لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که همان افزایش ۳ تا ۶ برابری عوارض خروج از کشور است افزود: انتظار میرود دولت با توجه به اهمیت اینگونه همایشهای عظیم معنوی و جایگاه آن در دنیای اسلام و ضرورت آن در این برهه حساس نسبت به این لایحه و این اقدام برای سفرهای زیارتی استثناء قائل شود و در تسهیل سفر زائرین اربعین حسینی اقدامات جدیتری صورت گیرد.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: رشد سه تا شش برابری افزایش نرخ عوارض خروج از کشور اصلاً منطقی نیست و نمیتوان برای این اقدام دلیل قانعکنندهای داشت زیرا در این لایحه قطعاً سفرها باید دستهبندی میشد و سفرهای غیرضروری و ضروری را از هم تفکیک میکردند و در مقابل آن اقدامات بعدی صورت میگرفت تا سفر برای زائرین به خانه خدا و عتبات و عالیات با موج این افزایشها تحت تأثیر قرار نگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه شعائر دینی و برخی مراسمات آیینی را باعث عزت و افتخار اسلام دانست و تأکید کرد: برخی شعائر دینی و مراسمات آیینی در جهت حفظ ارزشهای دینی در جامعه اسلامی است و باید برای حفظ و حتی گسترش آن برنامهریزی کرد و تصویب این لوایح در نظام اسلامی به گسترش این شعائر و مراسمات آن لطمه خواهد زد.
حجتالاسلام ناصرشکریان در پایان ضمن درخواست از بازنگری این لایحه و درخواست از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۱۳۹۷ و لایحه مدنظر خاطرنشان کرد: تمام عزت و ماندگاری اسلام مرهون تلاشها و مجاهدتهای حضرت سیدالشهدا (ع) ویاران باوفایش است و امروز جمهوری اسلامی با تاسی از این حرکت عاشورایی حضرت سیدالشهدا (ع) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جهان و منطقه دارای نقشی اثرگذار و قدرتمند است و باید در مقابل بدخواهان و مستکبران عالم ایستادگی کرد و این محقق نخواهد شد مگر اینکه شعائر دینی و آیینهای مذهبی پرشورتر و محکمتر برگزار گردد، لذا دولت محترم در جهت این همایش عظیم حسینی (ع) در روز اربعین باید برای زائرین این همایش بزرگ تسهیل ویژهای قرار دهد و افزایش نرخ عوارض خروج از کشور زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
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