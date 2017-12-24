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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

مدیر جهاد کشاورزی گناوه مطرح کرد؛

استفاده از پسماندهای کشاورزی برای تغذیه دام در شهرستان گناوه

استفاده از پسماندهای کشاورزی برای تغذیه دام در شهرستان گناوه

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه از آموزش دامداران برای استفاده از پسماندهای کشاورزی برای تغذیه دام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امان‌اله حیدری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دامداران شهرستان گناوه اظهار داشت: توسعه برنامه‌های آموزشی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: در همین راستا کارگاه‌های آموزشی و برگزاری اردوهای مختلف برای کشاورزان و دامداران در دستور کار قرار دارد و تاکنون برنامه‌های مختلف و متنوعی در شهرستان گناوه برگزار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه بیان کرد: کارگاه آموزشی استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام با حضور ۲۵  نفر از دامداران در روستای چهارروستایی از توابع بخش ریگ شهرستان گناوه برگزار شد.

وی گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی دامداران با انواع پسماندهای کشاورزی و خواص آنها در راستای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در سال های کم بارش و مقابله با خشکسالی های اخیر است.

حیدری افزود: سرشاخه های خرما، بوته گوجه فرنگی، بوته هندوانه، بوته سیب زمینی و ... از جمله پسماندهای کشاورزی هستند که در صورت عمل آوری و  غنی سازی می توانند به جیره غذایی دام اضافه شوند و ضمن صرفه جویی در هزینه ها، راهی بسیار مؤثر در افزایش تولید هستند.

کد مطلب 4180939

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