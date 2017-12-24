استفاده از پسماندهای کشاورزی برای تغذیه دام در شهرستان گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، امان‌اله حیدری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دامداران شهرستان گناوه اظهار داشت: توسعه برنامه‌های آموزشی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

وی اضافه کرد: در همین راستا کارگاه‌های آموزشی و برگزاری اردوهای مختلف برای کشاورزان و دامداران در دستور کار قرار دارد و تاکنون برنامه‌های مختلف و متنوعی در شهرستان گناوه برگزار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه بیان کرد: کارگاه آموزشی استفاده از پسماندهای کشاورزی در تغذیه دام با حضور ۲۵ نفر از دامداران در روستای چهارروستایی از توابع بخش ریگ شهرستان گناوه برگزار شد.

وی گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی دامداران با انواع پسماندهای کشاورزی و خواص آنها در راستای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در سال های کم بارش و مقابله با خشکسالی های اخیر است.

حیدری افزود: سرشاخه های خرما، بوته گوجه فرنگی، بوته هندوانه، بوته سیب زمینی و ... از جمله پسماندهای کشاورزی هستند که در صورت عمل آوری و غنی سازی می توانند به جیره غذایی دام اضافه شوند و ضمن صرفه جویی در هزینه ها، راهی بسیار مؤثر در افزایش تولید هستند.