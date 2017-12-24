به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه سوم دی ماه شورای شهر تهران، ‌ناهید خداکرمی گفت: من در تاریخ یکم آذر ۹۶ تذکری را در خصوص اجرای مفاد برنامه شهری در زمینه مدیریت بحران شهر تهران داده بودم که در طی ۱۴ صفحه پاسخی را که شهردار داده، اعلام شده بود که نکته مهم تاخیر در انجام احکام عدم تخصیص اعتبار بوده و در این ۱۴ صفحه پروژه‌های زیادی را معرفی کردند که همه مربوط به مدیریت قبلی شهر تهران بود که به فروش شهر توجه بیشتری داشتند تا کنترل مشکلات مردم و مسائلی که ممکن است در بحران‌ها ایجاد شود.

وی ادامه داد: اگر نقدی هم وجود دارد بر مدیریت ۱۲ ساله‌ای است که بحران و زلزله برایش کمترین اهمیت را داشته است.

خدا کرمی اضافه کرد: در اینجا وظیفه خود می‌دانم که به همه نهادها و سازمان‌هایی تذکر بدهم که مکلف در مدیریت بحران شهری هستند؛ سازمان‌هایی اعم از شهرداری، هلال احمر، وزارت کشور و سایرنهادهای ذیربط و اعلام می‌کنم لطفا همگی خارج از تولید سند و بخشنامه و گزارش، گزارش عملیاتی خود در مورد تکالیفی که داشتند به صورت ریز ارائه دهند و گزارشی ارائه کنند که قابل اندازه‌گیری باشد و بگویند چراعقب هستند و چرا امروز در اینجا ایستادیم؟

به گفته وی، ما حتی در زمینه آموزش همگانی وهماهنگی اجتماعی هم شاهد ضعف‌هایی بودیم که اینها نیازمند آن است که در قالب مدیریت یکپارچه شهری عمل کنیم و به این مشکلات خاتمه دهیم.

خداکرمی ادامه داد: ما حتی در داخل شهرداری تهران می‌بینیم که سازمان زیباسازی شهرداری تکالیف سازمان تبلیغات اسلامی را انجام می‌دهد، معاونت فرهنگی اجتماعی تکالیف بقیه حوزه‌ها را انجام می‌دهد و برای همین است که در حوزه آموزش همگانی و هماهنگی اجتماعی و تقویت آن شاهد کار جدی نبودیم و برای همین در شب زلزله شاهد رفتار هیجانی مردم بودیم.

عضو شورای شهر تهران درخواست کرد: ظرف یکماه آینده تمام نهادهای درگیر مدیریت بحران به صورت ریز و قابل اندازه‌گیری آنچه که انجام دادند اعلام کنند و برای آنچه انجام نشده دلیل ارائه کنند.