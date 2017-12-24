به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن اندیشه وقلم، در این نشست که روز دوشنبه ۴ دی ماه ساعت ۱۶ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود، دکتر مرتضی عزتی رئیس انجمن اقتصاد اسلامی و دکتر غلامرضا مصباحی مقدم رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناظره خواهند پرداخت.

خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان نجات اللهی نبش ورشو واقع شده و حضور علاقمندان و خبرنگاران در این نشست آزاد است.

در پیش درآمد این مناظره که از سوی انجمن اندیشه و قلم در اختیار رسانه ها قرار گرفته، آمده است:«در چهار دهه سپری شده از انقلاب ، موضوع اقتصاد اسلامی یکی از شعارهای پررنگ و وعده های داده شده به مردم از سوی مسئولان بوده است.

کاهش بی عدالتی و تحقق قسط وعدل در اقتصاد جامعه، حمایت از محرومان ومستضعفان، برچیدن بهره بانکی و ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است.

اکنون پس از چهار دهه ، افکارعمومی با دوپرسش اساسی مواجه است:

نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهوم است ؟، از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ ، در کدام دانشگاه ومرکز علمی اقتصاد اسلامی بعنوان یک نظریه اقتصادی ارائه و ارزیابی شده است؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا ، اجرا می شود،گردد؟

دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟، اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست ، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟»