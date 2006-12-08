نظر سنجی ها از حمایت مردم آمریکا برای مذاکره با ایران و سوریه حکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال انتشار گزارش "گروه تحقیق عراق" که در آن به دولت آمریکا پیشنهاد شده که با ایران در مورد مسئله عراق مذاکره کند، نظر سنجی ها نیز نشان می دهند که مردم آمریکا از پیشنهاد گفتگو با تهران پشتیبانی می کنند.

گروه تحقیق عراق گروهی 10 نفره متشکل از 5 دموکرات و 5 جمهوریخواه است و به مدت 8 ماه تلاش کرده اند تا گزارشی را در باره سیاست و عملکرد آمریکا در خاورمیانه ارائه کنند. روز چهارشنبه در ضیافت صبحانه این گزارش 700 صفحه ای شامل 79 توصیه را به بوش رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند.





در حالی که گروه مذکور که ریاست آن را "جیمز بیکر"، وزیر خارجه اسبق آمریکا در دوران جورج بوش پدر و "لی همیلتون" نماینده پیشین مجلس نمایندگان به عهده دارند، پیشنهاد کرده که آمریکا تمامی همسایگان عراق از جمله ایران و سوریه را در مباحث پیرامون عراق دخیل کند،که در این راستا دو نظر سنجی نیز نشان می دهند که اکثریت زیادی از آمریکاییها با این پیشنهاد موافقند.

به گزارش واشنگتن پریزم، یکی از این نظر سنجیها که از سوی "برنامه دیدگاهها در مورد سیاستهای بین المللی" انجام شده و روز پنجشنبه ۷ دسامبر (۱۶ آذر) منتشر، نشان داد که اکثریت قابل توجهی (۸٢ درصد) از آمریکاییها با این روش موافق نیستند که آمریکا به سبب رفتار برخی از همسایگان عراق که با آن مخالف است و به منظور تأثیر گذاشتن بر رفتار آنها، این کشورها را از گفتگوهای مربوط به عراق کنار بگذارد.

نظر خواهی دوم که توسط تارنمای سازمان افکار سنجی جهانی(worldpublicopinion) انجام شده، و روز گذشته بر روی سایت این سازمان منتشر شد، نیز نشان می دهد که در مجموع ۷۵ درصد مردم ایالات متحده به رغم داشتن اختلافات و مشاجرات کشورشان در مواردی با ایران و سوریه، موافقند آمریکا در مورد عراق با دو همسایه نامبرده این کشور گفتگو کند. این سازمان در عین حال در ماه سپتامبر (شهریور) سال جاری از مردم عراق نیز نظر خواهی کرده است، که برخی از پرسشها مشابه سوالاتی هستند که مردم آمریکا به آنها پاسخ داده اند.

نمودار درخواست برای گفتگو با ایران و سوریه

"گروه تحقیق عراق" همچنین پیشنهاد کرده که آمریکا باید صرفنظر از وضعیت موجود در عراق، برنامه کاهش نیروهای نظامی خود را در آن کشور اعلام کند. بر اساس این پیشنهاد نیروهای آمریکا باید تا اوائل سال ٢۰۰۸ خاک عراق را ترک کنند. ۷۸ در صد دموکراتها و ٣۵ درصد جمهوری خواهان با این مورد موافقند.

"استیون کال" مدیر "برنامه دیدگاهها در مورد سیاستهای بین المللی" در مورد این اختلاف آراء بین دو حزب می گوید : چنین اختلاف نظری به وضوح در اظهارات رئیس جمهور نیز به چشم می خورد.

چرا که بوش روز پنجشنبه ۷ دسامبر (۱۶ آذر) در کنفرانسی مطبوعاتی توصیه گروه مذکور را در این مورد رد کرد و نپذیرفت که این نیروها پیش از پایان کار خود از عراق خارج شوند.

شایان ذکر است که بوش پس از دیدار با تونی بلر نخست وزیر انگلستان، گفتگوی زودهنگام با ایران و سوریه را رد کرد. اما سران دو کشور درمورد بررسی گزارش گروه مذکور، به توافق رسیدند که باید در عراق روشی تازه در پیش گرفت.

همچنین در گزارش مذکور بر شتاب برای عمل به توصیه ها و بدون اتلاف وقت تاکید شده است مساله ای که به بوش فرصت چندانی برای انتظار گزارش گروه دوم نمی دهد.

بر اساس این نظر سنجی ۶٣ درصد از مردم آمریکا فکر می کنند که وحشت کشورهای جهان از حمله نظامی آمریکا به آنها افزایش یافته است که این وحشت به ضرر امنیت آمریکا است. چرا که سبب می شود آنها نیز در پی ابزارهای دفاعی برآیند.

کال پیش بینی می کند که صرفنظر از هر اقدام رئیس جمهور و کنگره آمریکا در مورد عراق، مردم آمریکا همچنان از خروج نیروهای نظامی کشورشان از عراق تا سال ۲۰۰۸، پشتیبانی می کنند.

نتایج پژوهش سازمان" افکار سنجی جهانی" نیز نشان می دهد که در مجموع ۷۵ درصد مردم ایالات متحده به رغم داشتن اختلافات و مشاجرات کشورشان در موارد دیگر با ایران و سوریه، موافقند آمریکا برای تثبیت اوضاع عراق با دو همسایه نامبرده این کشور گفتگو کند.

این نظر خواهی همچنبن نشانگر آن است که در عین حال، از هر١۰ آمریکایی ۸ نفرشان از برپایی کنفرانسی بین المللی در مورد عراق پشتیبانی می کنند.

اکثریت آمریکاییها با حضور نامحدود و بدون تعیین زمان خروج نیروهای کشورشان از عراق مخالفند و مایلند که این نیروها در چهارچوب یک زمان بندی 2 ساله، خاک عراق را ترک کنند.

این سنجش آراء همچنین نشان می دهد که نقطه نظرات مردم آمریکا در راستای چند پیشنهاد کلیدی "گروه تحقیق عراق" می باشد. پیشنهاد های اصلی این گروه باز کردن در گفتگو با همسایگان عراق، و برپایی یک کنفرانس بین المللی است.

پیشنهاد دیگر این است که آمریکا تا اوایل سال ٢۰۰۸ بخش اعظم نیروهای نظامی خود را، ازعراق خارج کند.

"استیون کال" که علاوه بر دبیر سازمان"افکار نظر جهانی"، مدیر برنامه نقطه نظرات خط مشی بین المللی دانشگاه مریلند" نیز است، در این باره گفت که یافته ها نشانگر آن است که افکار عمومی آمریکا در سطحی گسترده، پشتیبان پیشنهادهای گروه تحقیق مذکور است.

وی افزود : امکان بالقوه ای برای ایجاد رضایت هر دو حزب وجود دارد، چرا که میزان افراد موافق با گفتگو با ایران و سوریه در بین دموکراتها ۸، و جمهوری خواهان ۷ در ١۰ نفر می باشد.



در مورد کنفرانس بین المللی نیز که در آن سیاستمداران آمریکایی، اروپایی، سازمان ملل متحد، و جهان عرب با رهبران عراق دیدار کنند و در مورد چگونگی برقراری ثبات در عراق و ترغیب رشد اقتصادی آن صحبت کنند؛ همین توافق نظر وجود دارد، چرا که ۷۹ درصد جمهوریخواهان و۸۰ درصد دموکراتها می گویند که از چنین کنفرانسی پشتیبانی می کنند و تنها ١۸ درصد می گویند که رهبران خارجی باید از مسائل عراق برکنار باشند.



در باره حضور نظامی آمریکا در عراق، نظر ۵۸ درصد آمریکائیها این است که این نیروها در چهارچوب یک زمان بندی، خاک عراق را تخلیه کنند. این در حالی است که ٣۸ درصد معتقدند که تعداد این نیروهای زیر رهبری آمریکا تنها در صورتی باید کاهش پیدا کند، که به موازات آن در وضعیت امنیتی عراق بهبودی حاصل شود.

اما در مورد زمان این خروج نظرات متفاوت است. به طوری که از آن ۵۸ درصد، ١۸درصد خروج ظرف ۶ ماه، ٢۵درصد یک سال، و ١۵در صد تا ٢ سال را ترجیح می دهند.

در عین حال نقطه نظرات دو حزب نیز، در باره این موضوع با یکدیگر فرق دارد. چرا که در حالی که ۷۸ درصد دموکراتها فکر می کنند نیروهای آمریکا باید ظرف دوسال ( که ۶١ درصد این افراد ١ سال یا کمتر را ترجیح می دهند) خاک عراق را تخلیه کنند، اکثریت ۶۴ درصدی جمهوری خواهها می گویند تنها در صورتی باید این نیروها را از عراق خارج کرد که وضعیت امنیتی آن کشور بهتر شود.

۵۶ درصد افراد مستقل نیز، از خروج ظرف دوسال پشتیبانی می کنند.

نمودار درخواست برای خروج از عراق

در صورتی که مردم عراق بگویند می خواهند نیروهای آمریکا ظرف یک زمان بندی یک ساله از کشورشان خارج شوند، حمایت از جدول زمان بندی بیشتر می شود. به طوری که در چنین حالتی در مجموع ۷٣ در صد (یعنی ۶۷ درصد جمهوریخواه و ۸٢ درصد دموکرات) می گویند که تخلیه باید در ظرف همان یک سال خواسته شده، و یا کمتر باشد. همچنین ۵۸ درصد معتقدند که اکثریت مردم عراق می خواهند آمریکا به جدول زمان بندی یک ساله متعهد باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در عین حال، نظر سنجی سازمان مذکور از مردم عراق نشان داد که ۷۱ درصد مردم این کشور خواهان پایبندی آمریکا به جدول زمان بندی یک ساله هستند. این در حالی است که برخی از رهبران عراق بر علاقه خود مبنی بر ابقای چند ساله آمریکا در خاک کشور خود، تأکید کرده اند.

وقتی از آمریکایی ها پرسیده شد که در صورت درخواست دولت عراق، آیا آمریکا باید بیشتر در آن کشور بماند یا نه، ۵۲ درصد معتقد بودند که آمریکا باید به میل مردم عراق و نه دولت این کشور، رفتار کند و به جدول زمان بندی یک ساله خروج خود متعهد باشد .

به نظر می رسد علاقه به جدول زمان بندی تعهد یک ساله، ناشی از این تردید باشد که آیا حضور آمریکا در عراق به نفع ثبات در این کشور است، یا برعکس به آن لطمه می زند، چرا که ۶۰ درصد آمریکائیها معتقدند که حضور نظامی کشورشان در عراق، بیشتر از آن که از مشکل پیشگیری کند، سبب ایجاد آن می شود. در مقابل تنها ٣۵ درصد معتقدند که نیروهای نظامی آمریکا سبب ثبات هستند.

اعتقاد به این که نیروهای مذکور سبب ایجاد مشکل هستند، نسبت به ماه مارس ٢۰۰۶ (اسفند سال پیش) ۵، و در مقایسه با ماه اکتبر٢۰۰۴(مهر ١٣۸٣) ۹ درصد افزایش داشته است.



در بین آنهایی که معتقدند این نیروها سبب ایجاد مشکل هستند، ۵۹ درصد خواهان خروج ۶ ماهه تا یک ساله هستند (٢۶ درصد تا ۶ ماه و ٣٣ درصد تا ١ سال)، و تنها ١۹درصد می خواهند که برای خروج، زمانی خاص در نظر گرفته نشود، اما در میان آنهایی که معتقدند این نیروها سبب ثبات هستند، ۶۸ درصد هوادار عدم تعیین زمانی خاص، و ١۶ درصد خواهان خروج ۶ ماهه تا ١ ساله (۶ درصد تا ۶ ماه و ١۰ درصد تا ١ سال) می باشند.

در همین حال، بر اساس نظر سنجی یاد شده سازمان مذکور از مردم عراق، ۷۸ درصد این مردم معتقدند که حضور نظامی آمریکا در کشورشان بیشتر از آن که از مشکلات پیشگیری کند، سبب ایجاد مشکل است.

درک و آگاهی (یا عدم درک و ناآگاهی) مردم آمریکا در مورد چگونگی احساس عراقی ها در باره حضور آمریکا درعراق، با نقطه نظرات آنها در مورد جدول زمان بندی خروج نیروهایشان از آن کشور، ارتباط زیادی دارد ، به این سبب که ۴۹ درصد آنهایی که (به اشتباه) فکر می کنند که اقلیت کمی از مردم عراق با حمله نیروهای خارجی به کشورشان موافقند، هوادار عدم تعیین زمانی خاص هستند. در مقابل ٢۷ درصد از آن دسته که معتقدند نیمی یا بیش از نیمی از مردم عراق با حمله نیروهای خارجی به کشورشان موافقند، از عدم تعیین زمانی خاص، حمایت می کنند.



نظر سنجی از مردم آمریکا در روزهای ٢١تا ٢۹نوامبر (٣۰ آبان تا ۸ آذر) و با شرکت ١٣٢۶ آمریکایی با ضریب خطای بین ۷/٢ +/- تا ۹/٣ +/- درصد (بسته به این که سؤال مورد نظر از نیمی یا تمامی شرکت کنندگان پرسیده شده باشد)، انجام گرفته است.