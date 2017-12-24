پارکینگ طبقاتی باید در بودجه۹۷ شهرداری بجنورد لحاظ شود

سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه نبود پارکینگ طبقاتی در شهر بجنورد مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده، اظهار کرد: کوچه‌ها و معابر شهری محل پارک خودروها شده است.

موسوی عنوان کرد: به معنای واقعی کلمه وضعیت پارکینگ در معابر شهری و در وضع موجود بسیار نامناسب است.

وی گفت: پارک خودروها درون کوچه و معابر شهر، گره‌های ترافیکی سختی را ایجاد می‌کند که استرس، بی‌نظمی در عبور و مرور و بروز جلوه‌های نامطلوبی از فضاهای شهری را به همراه دارد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: پارکینگ طبقاتی حق شهروندان است و این حق شهروندی را باید به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی مطالبه کرد.

موسوی با اشاره به‌ضرورت پارکینگ طبقاتی در مرکز خراسان شمالی، تأکید کرد: احداث پارکینگ طبقاتی بر اساس بررسی کارشناسی نیاز این شهر است.

وی عنوان کرد: لازم است احداث پارکینگ طبقاتی در بودجه سال ۹۷ شهرداری بجنورد با بررسی کارشناسی به‌منظور تعیین موقعیت مکانی و با اولویت لحاظ شود.