به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «اسامه النجار» سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین از اقدام صهیونیستها در به کار گیری گازهای سمی ناشناس و خطرناک علیه فلسطینیان خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: این گازهای ناشناس موجب ایجاد حالت خفگی شدید نزد افراد شده و آنها را در کما فرو می برد.

این مقام فلسطینی افزود: کسانی که مورد اصابت این گازها قرار گرفتند با مشکلاتی از جمله حالت تهوع، سردردهای شدید، قرمزی چشم و دردهای شدید در استخوان ها مواجه شده اند.

گفتنی است، دو روز پیش نیز وزارت بهداشت فلسطین با صدور بیانیه ای از اقدام صهیونیستها در استفاده از گازهای سمی ناشناس علیه فلسطینیان خبر داده بود.