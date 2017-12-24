دوره تربیت مترجمی قرآن کریم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره تربیت مترجمی قرآن کریم موسسه گلچین قرآن و عترت با شرکت علاقه مندان به رشته مترجمی قرآن ویژه خواهران در محل سالن همایش موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر سرچشمه برگزار شد .

این دوره آموزشی که از روز پنچشنبه ۳۰ آذر شروع و به مدت سه روز به فعالیت خود ادامه داد.

خالقی مسئول موسسه گلچین قرآن و عترت در استان تهران گفت: این موسسه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۸ در شهر مشهد مقدس آغاز نمود و هم اکنون در ۳۳ استان نمایندگی دارد و تا کنون ۶۰۰۰۰نفر در رشته مترجمی قرآن فارغ التحصیل داشته است

وی افزود: این موسسه در ۱۲ کشور به صورت غیر حضوری دوره های مترجمی قرآن برگزار نموده است.