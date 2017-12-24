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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

در موسسه سرچشمه؛

دوره تربیت مترجمی قرآن کریم برگزار شد

دوره تربیت مترجمی قرآن کریم برگزار شد

سومین دوره تربیت مربی مترجمی قرآن کریم ویژه خواهران در موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره تربیت مترجمی قرآن کریم موسسه گلچین قرآن و عترت با شرکت علاقه مندان به رشته مترجمی قرآن ویژه خواهران در محل سالن همایش موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر سرچشمه برگزار شد .

این دوره آموزشی که از روز پنچشنبه ۳۰ آذر شروع و به مدت سه روز به فعالیت خود ادامه داد.

خالقی مسئول موسسه گلچین قرآن و عترت در استان تهران گفت: این موسسه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۸ در شهر مشهد مقدس آغاز نمود و هم اکنون در ۳۳ استان نمایندگی دارد و تا کنون ۶۰۰۰۰نفر در رشته مترجمی قرآن فارغ التحصیل داشته است

وی افزود: این موسسه در ۱۲ کشور به صورت غیر حضوری دوره های مترجمی قرآن برگزار نموده است.

کد مطلب 4180989
سارا فرجی

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