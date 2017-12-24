عکسواره «شهرنگار» در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره شامل دو نشست تخصصی، دو تور، نمایشگاه و مسابقه می باشد که در نشست اول ۲ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز(خانم مهندس حائری، هیئت علمی بخش معماری و دکتر فتح الله زارع خلیلی هیئت علمی دانشکده ی هنر و معماری) به همراه دکتر کیهان ولی‌ نژاد (هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز) مقدمه ای بر عکاسی شهری خواهند داشت.

محورهای این نشست جایگاه عکاسی معماری و اجتماعی در عکاسی شهری، ملاک های سوژه یابی در عکاسی شهری و معیار های زیبایی شناختی عکاسی شهری خواهد بود؛ همچنین پوستر و فراخوان مسابقه شهرنگار در روز نشست اول منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نخست با موضوع «درآمدی بر عکاسی شهری»، دوشنبه ۴ دی ماه جاری از ساعت ۱۲ تا ۱۴ اولین دوره عکسواره شهرنگار به میزبانی تالار یاسمن دانشکده هنر و معماری شیراز برگزار می شود که شرکت در نشست اول و مسابقه شهرنگار برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود.