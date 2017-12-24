  1. استانها
  2. اردبیل
۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

رئیس صنعت‌ومعدن اردبیل مطرح کرد؛

مشارکت دانمارکی‌ها در احداث واحدهای تولید سیمان در مشگین‌شهر

مشارکت دانمارکی‌ها در احداث واحدهای تولید سیمان در مشگین‌شهر

اردبیل – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از مشارکت سرمایه‌گذاران دانمارکی در احداث واحدهای تولید سیمان در مشگین‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت معادن مشگین شهر تصریح کرد: در جلسه مشترک با سرمایه‌گذاران دانمارکی ظرفیت‌های احداث واحدهای تولیدی سیمان تشریح شده است.

وی افزود: شهرستان مشگین شهر یکی از مناطق مستعد معدنی استان اردبیل محسوب شده و در سه منطقه رضی، کنگرلو و صلوات مرادلو ظرفیت‌های معدنی برای تولید سیمان فراهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با یادآوری مطالعات پتانسیل‌های معدنی استان در سه پهنه ادامه داد: با توجه به امیدبخش بودن مطالعات در حال رایزنی و جذب سرمایه‌گذاران جهت اکتشاف و بهره‌برداری هستیم.

عاملی با تأکید به اینکه مطالعات جامع در اختیار سرمایه‌گذاران متقاضی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: به ویژه در بهره‌برداری از معادن فلزی ضروری است سرمایه‌گذاران حضور یافته و اعلام آمادگی کنند.

وی با بیان اینکه پروانه مالکیت معادن ۲۵ ساله است، تصریح کرد: در صورتی که بهره‌بردار تخلفی نداشته و حقوق دولتی را به صورت کامل پرداخت کند، این زمان قابل تمدید خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجار استان متذکر شد: این استان آماده بررسی ایده‌ها و نظارت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و توسعه معدنی استان قویاً دنبال می‌شود.

کد مطلب 4181019
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها