به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت معادن مشگین شهر تصریح کرد: در جلسه مشترک با سرمایه‌گذاران دانمارکی ظرفیت‌های احداث واحدهای تولیدی سیمان تشریح شده است.

وی افزود: شهرستان مشگین شهر یکی از مناطق مستعد معدنی استان اردبیل محسوب شده و در سه منطقه رضی، کنگرلو و صلوات مرادلو ظرفیت‌های معدنی برای تولید سیمان فراهم است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با یادآوری مطالعات پتانسیل‌های معدنی استان در سه پهنه ادامه داد: با توجه به امیدبخش بودن مطالعات در حال رایزنی و جذب سرمایه‌گذاران جهت اکتشاف و بهره‌برداری هستیم.

عاملی با تأکید به اینکه مطالعات جامع در اختیار سرمایه‌گذاران متقاضی قرار می‌گیرد، اضافه کرد: به ویژه در بهره‌برداری از معادن فلزی ضروری است سرمایه‌گذاران حضور یافته و اعلام آمادگی کنند.

وی با بیان اینکه پروانه مالکیت معادن ۲۵ ساله است، تصریح کرد: در صورتی که بهره‌بردار تخلفی نداشته و حقوق دولتی را به صورت کامل پرداخت کند، این زمان قابل تمدید خواهد بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجار استان متذکر شد: این استان آماده بررسی ایده‌ها و نظارت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و توسعه معدنی استان قویاً دنبال می‌شود.