به گزارش خبرنگار مهر، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد مدتهاست بر لزوم تغییر کادر فنی تیم بزرگسالان تاکید دارد و معتقد است این تیم نیاز به یک کادر توانمند و مجرب دارد. اما برخی از اعضای شورای فنی معتقدند، این تغییرات تنها شامل کادر فنی تیم ملی بزرگسالان نیست و تغییر کادر فنی تیم های نوجوانان و جوانان هم در حال بررسی است.

بدین ترتیب طی روزهای آتی و همزمان با برگزاری نشست شورای فنی، علاوه بر تغییر کادر فنی تیم بزرگسالان، باید منتظر معرفی سرمربیان تیم های نوجوانان و جوانان هم باشیم.

هم اکنون محمد طلایی، تقی اکبرنژاد و غلامرضا محمدی سرمربیگری تیم های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان را بر عهده دارند که گفته می شود از این جمع، تنها گزینه ای که شانس بیشتری برای ادامه همکاری با فدراسیون کشتی را دارد، محمد طلایی است.

البته محمد طلایی نیز بیشتر از ابقا در پست سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان، شانس حضور در در راس امور تیم جوانان را دارد و برخی اعضای شورای فنی نیز از این احتمال صحبت به میان آورده اند. ضمن اینکه رسول خادم نیز همچنان به عنوان یکی از گزینه های اصلی شورای فنی برای سکانداری تیم ملی بزرگسالان است.