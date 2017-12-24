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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

برخورد تعزیرات حکومتی با ۱۰۹ واحد متخلف اقتصادی در کرمانشاه

برخورد تعزیرات حکومتی با ۱۰۹ واحد متخلف اقتصادی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، از برخورد تعزیرات حکومتی با ۱۰۹ واحد متخلف اقتصادی در استان و صدور جریمه ۲۵۵میلیون ریالی در این رابطه خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر،   با اشاره به طرح ویژه نظارتی شب یلدا، گفت: این اداره کل با تعامل و همکاری دستگاه های نظارتی از قبل اقدامات لازم را انجام داده و در راستای پیشگیری از تخلفات احتمالی نظارت های لازم را در  بازار شب یلدا از جمله نظارت بر کالا هایی از قبیل میوه، آجیل و خشکبار و محل های خرید عمده به عمل آورد و در قالب گشت‌های مشترک به صورت مستمر بر واحدهای اقتصادی در استان نظارت کرد.

وی  در ادامه آمار و عملکرد گشت مشترک را از تاریخ ۲۵ آذر ۹۶ الی اول دی ماه ۹۶ اعلام کرد و از بازرسی این اداره کل و گشت های مشترک از واحدهای اقتصادی استان طی مدت ذکر شده خبر داد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه  تصریح کرد: در این مدت بازرسی از تعداد قابل توجهی از واحد های صنفی مرتبط صورت گرفت و برای تعداد  ۱۰۹ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

وی گفت: این متخلفان توسط شعب تعزیرات حکومتی به مبلغ  ۲۵۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۳۳ ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

کد مطلب 4181031

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