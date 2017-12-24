برخورد تعزیرات حکومتی با ۱۰۹ واحد متخلف اقتصادی در کرمانشاه

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح ویژه نظارتی شب یلدا، گفت: این اداره کل با تعامل و همکاری دستگاه های نظارتی از قبل اقدامات لازم را انجام داده و در راستای پیشگیری از تخلفات احتمالی نظارت های لازم را در بازار شب یلدا از جمله نظارت بر کالا هایی از قبیل میوه، آجیل و خشکبار و محل های خرید عمده به عمل آورد و در قالب گشت‌های مشترک به صورت مستمر بر واحدهای اقتصادی در استان نظارت کرد.

وی در ادامه آمار و عملکرد گشت مشترک را از تاریخ ۲۵ آذر ۹۶ الی اول دی ماه ۹۶ اعلام کرد و از بازرسی این اداره کل و گشت های مشترک از واحدهای اقتصادی استان طی مدت ذکر شده خبر داد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت بازرسی از تعداد قابل توجهی از واحد های صنفی مرتبط صورت گرفت و برای تعداد ۱۰۹ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

وی گفت: این متخلفان توسط شعب تعزیرات حکومتی به مبلغ ۲۵۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۳۳ ریال جریمه نقدی محکوم شدند.