واگذاری امور اجرایی خدمات آموزشی به دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حمید اکبری در جلسه معاونین و رؤسای ادارات تابعه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، اولویت های کاری این مرکز را یادآوری و تاکید کرد: رسیدگی قانونمند به امور مراجعین با تکریم و احترام امری ضروری است.

سرپرست مرکز خدمات آموزشی ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در زمینه وظایف و فعالیت های مرکز، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل دانشگاه های علوم پزشکی و مناطق آمایشی کشور، در خصوص واگذاری هرچه بیشتر امور اجرایی به آنان فکر شود که با سیاستگذاری لازم، به دنبال آن نظارت و پایش عملکرد دانشگاه ها نیز بر عهده دانشگاه های کلان مناطق قرار گیرد.

وی بر لزوم به روز رسانی سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و اطلاع رسانی دقیق و نیز استفاده بیشتر از امکانات و تکنولوژی های جدید در مرکز به منظور کمتر کردن هزینه ها و تردد مراجعین تاکید کرد.

در این جلسه دکتر محسن رحیمی مدیر کل اداره شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با حفظ سمت به عنوان معاون مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در امور دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور معرفی شد.

این معاونت شامل اداره ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور، اداره تسهیلات و مشمولین، اداره انتقال دانشجویان از خارج و اداره تعهدات دانشجویان است.

همچنین در این جلسه دکتر نفیسی نیز به عنوان معاون امور دانشجویان و دانش آموختگان داخل کشور که شامل ادارات نظارت بر آموزش، دانش آموختگان داخل و امور اتباع غیر ایرانی است، معرفی شد.