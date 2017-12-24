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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

سرپرست مرکز خدمات آموزشی عنوان کرد؛

واگذاری امور اجرایی خدمات آموزشی به دانشگاه های علوم پزشکی

واگذاری امور اجرایی خدمات آموزشی به دانشگاه های علوم پزشکی

سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر توان دانشگاههای علوم پزشکی و مناطق آمایشی از برنامه واگذاری امور اجرایی مرکز خدمات آموزشی به دانشگاهها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حمید اکبری در جلسه معاونین و رؤسای ادارات تابعه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، اولویت های کاری این مرکز را یادآوری و تاکید کرد: رسیدگی قانونمند به امور مراجعین با تکریم و احترام امری ضروری است.

سرپرست مرکز خدمات آموزشی ضمن تاکید بر ضرورت برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در زمینه وظایف و فعالیت های مرکز، اظهار داشت: با توجه به پتانسیل دانشگاه های علوم پزشکی و مناطق آمایشی کشور، در خصوص واگذاری هرچه بیشتر امور اجرایی به آنان فکر شود که با سیاستگذاری لازم، به دنبال آن نظارت و پایش عملکرد دانشگاه ها نیز بر عهده دانشگاه های کلان مناطق قرار گیرد.

وی بر لزوم به روز رسانی سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و اطلاع رسانی دقیق و نیز استفاده بیشتر از امکانات و تکنولوژی های جدید در مرکز به منظور کمتر کردن هزینه ها و تردد مراجعین تاکید کرد.

در این جلسه دکتر محسن رحیمی مدیر کل اداره شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با حفظ سمت به عنوان معاون مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در امور دانشجویان و دانش آموختگان خارج از کشور معرفی شد.

این معاونت شامل اداره ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور، اداره تسهیلات و مشمولین، اداره انتقال دانشجویان از خارج و اداره تعهدات دانشجویان است.

همچنین در این جلسه دکتر نفیسی نیز به عنوان معاون امور دانشجویان و دانش آموختگان داخل کشور که شامل ادارات نظارت بر آموزش، دانش آموختگان داخل و امور اتباع غیر ایرانی است، معرفی شد.

کد مطلب 4181035

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