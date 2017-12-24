تندباد مدارس سری بعد از ظهر اردبیل را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، وزش بادهای تند که از روز جمعه در اغلب مناطق استان اردبیل آغاز شده همچنان تداوم دارد و موجب آلودگی هوا، افزایش غلظت گرد و خاک و سختی تردد شهروندان در معابر عمومی شده است.

مطابق اعلام هواشناسی استان سرعت وزش باد در مشگین شهر ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت و در نیر، سرعین و فرودگاه اردبیل ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در اردبیل نیز سرعت وزش باد۸۶ کیلومتر بر ساعت و در گرمی۷۹ کیلومتر بر ساعت است.

به گفته علی دولتی مهر وزش بادهای تند همچنان تداوم داشته و در ادامه بارش های رگباری نیز دور از انتظار نیست.

در پی شرایط جوی به وجود آمده شب گذشته آموزش و پرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه مدارس سری صبح در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی هشت شهر را تعطیل اعلام کرد.

اما به دلیل تداوم شرایط جوی در اطلاعیه جدید مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در اردبیل و مدارس پیش دبستانی در سرعین تعطیل اعلام شده است.