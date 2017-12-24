منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر به استقرار فروبار شمالی در منطقه البرز مرکزی اشاره کرد که پی‌آمد آن آسمانی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با بیان اینکه سامانه فرآبار شمال غربی از فردا دوشنبه تا ظهر سه شنبه در استان فعال خواهد بود، گفت: همراهی این سامانه با موج ناپایدار سطوح میانی رخداد بارش‌های ساعتی و پراکنده را در پی خواهد داشت.

رحمانیان با بیان اینکه بارش‌ها در ارتفاعات شمالی استان به صورت برف خواهد بود، گفت: رعد و برق و وزش بادهای شدید و ساعتی پیش‌بینی می‌شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به افزایش غبار در استان، گفت: افزایش آلاینده‌های را تا پایان هفته شاهد خواهیم بود.