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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

هواشناسی پیش‌بینی کرد:

بارش برف در ارتفاعات شمالی البرز/افزایش آلاینده‌ها تا پایان هفته

بارش برف در ارتفاعات شمالی البرز/افزایش آلاینده‌ها تا پایان هفته

کرج - اداره کل هواشناسی استان البرز برای ارتفاعات شمالی بارش برف و برای شهرهای صنعتی استان تا پایان هفته افزایش آلاینده‌های جوی را پیش‌بینی کرد.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر به استقرار فروبار شمالی در منطقه البرز مرکزی اشاره کرد که پی‌آمد آن آسمانی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با بیان اینکه سامانه فرآبار شمال غربی از فردا دوشنبه تا ظهر سه شنبه در استان فعال خواهد بود، گفت: همراهی این سامانه با موج ناپایدار سطوح میانی رخداد بارش‌های ساعتی و پراکنده را در پی خواهد داشت.

رحمانیان با بیان اینکه بارش‌ها در ارتفاعات شمالی استان به صورت برف خواهد بود، گفت: رعد و برق و وزش بادهای شدید و ساعتی پیش‌بینی می‌شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به افزایش غبار در استان، گفت: افزایش آلاینده‌های را تا پایان هفته شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 4181039

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