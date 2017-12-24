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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

رئیس دومای روسیه:

پیروزی در سوریه امکان مبارزه مشترک با تروریسم را ثابت کرد

پیروزی در سوریه امکان مبارزه مشترک با تروریسم را ثابت کرد

رئیس دومای روسیه امروز یکشنبه در اظهاراتی با اشاره به موفقیت های حاصل شده در سوریه گفت: پیروزی در سوریه نشان داد که مبارزه مشترک علیه تروریسم امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ویاچسلاو ولودین» رئیس دومای روسیه در اظهاراتی گفت: اقدامات نظامی روسیه در سوریه و همچنین همکاری آن با ایران و ترکیه در برقراری ثبات در منطقه ثابت کرده که مبارزه مشترک با تروریسم امکان پذیر است.

ولودین این اظهارات را در اسلام آباد پایتخت پاکستان اعلام کرد. وی به همراه گروهی از نمایندگان دوما برای شرکت در کنفرانس بین المللی همکاری های منطقه ای و چالش های تروریسم به پاکستان سفر کرده است.

رئیس دومای روسیه در ادامه گفت: مبارزه موفق با تروریسم امکان پذیر است. این امر با همکاری نیروهای نظامی روسیه در سوریه و همچنین تلاش های دیپلماتیک روسیه، ایران و ترکیه در حل بحران سوریه این امر را ثابت کرد.

کد مطلب 4181044
عبدالحمید بیاتی

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