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۳ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰

خسارت ناشی از حمله پلنگ به دامداران استان بوشهر جبران شد

خسارت ناشی از حمله پلنگ به دامداران استان بوشهر جبران شد

بوشهر - پنج نفر که در جریان حمله پلنگ دچار خسارت شده بودند به پاس رفتار صحیح و نگرش انسانی‌شان تقدیر و خسارات وارده به آنها جبران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در حاشیه کارگاه آموزشی خزنده شناسی و راه‌های درمان گزش که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برگزار شد از پنج نفر که در جریان حمله پلنگ دچار خسارت شده بودند به پاس رفتار صحیح و نگرش انسانی شان تقدیر و خسارات وارده به آنها جبران شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: با همکاری سازمان مرکزی، در قالب بیمه‌نامه پلنگ آسیایی چک‌های مربوط به جبران خسارت وارده به دام‌های این افراد حامی محیط زیست توسط پلنگ صادر و در این آئین از این عزیزان به خاطر رفتار انسانی و گذشت قابل تاملشان، تجلیل به عمل آمده و به سه نفر حاضر در جلسه این مبالغ به صورت حضوری تقدیم شد.

حسین دلشب افزود: امید می‌رود با تداوم همکاری بین روستانشینان و این اداره کل و استمرار بیمه نامه پلنگ، تعارضات بین این حیوان ارزشمند و دامداران به حداقل رسیده و شاهد شکوفایی بیشتر جمعیت این پستاندار مهم باشیم.

کد مطلب 4181072

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