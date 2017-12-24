خسارت ناشی از حمله پلنگ به دامداران استان بوشهر جبران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در حاشیه کارگاه آموزشی خزنده شناسی و راه‌های درمان گزش که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر برگزار شد از پنج نفر که در جریان حمله پلنگ دچار خسارت شده بودند به پاس رفتار صحیح و نگرش انسانی شان تقدیر و خسارات وارده به آنها جبران شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار داشت: با همکاری سازمان مرکزی، در قالب بیمه‌نامه پلنگ آسیایی چک‌های مربوط به جبران خسارت وارده به دام‌های این افراد حامی محیط زیست توسط پلنگ صادر و در این آئین از این عزیزان به خاطر رفتار انسانی و گذشت قابل تاملشان، تجلیل به عمل آمده و به سه نفر حاضر در جلسه این مبالغ به صورت حضوری تقدیم شد.

حسین دلشب افزود: امید می‌رود با تداوم همکاری بین روستانشینان و این اداره کل و استمرار بیمه نامه پلنگ، تعارضات بین این حیوان ارزشمند و دامداران به حداقل رسیده و شاهد شکوفایی بیشتر جمعیت این پستاندار مهم باشیم.