۵ مکان برای اسکان موقت در فرون آباد در نظر گرفته شده است

کوروش میرزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام آمادگی مجموعه مدیریت شهری فرون آباد جهت خدمات رسانی در مواقع خطر عنوان کرد : با توجه به حادثه زلزله اخیر و تمهیدات صورت گرفته و تشکیل ستاد مدیریت بحران شهر فرون آباد ، مکان های امن شهر شناسایی و نسبت به تجهیز و تامین موارد ضروری اقدام شده است.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهر فرون آباد در ادامه افزود : علاوه بر تجهیز و ایمن سازی فضاهای ورزشی ، بوستان ها و پارک ها نیز به عنوان کانون های امن برای اسکان موقت شهروندان و نصب چادر و ... آماده سازی شده است.

وی گفت: ستاد مدیریت بحران شهر فرون آباد با توجه به تاکیدات مجموعه شورای اسلامی شهر و ضرورت پیشگیری، به صورت کامل با تمام تجهیزات و نیروهای خدمات رسان به صورت آماده باش در محل ساختمان آتش نشانی مستقر هستند.

شهردار فرون آباد سپس به در نظر گرفتن ۵ مکان برای اسکان موقت در این شهر اشاره کرد و گفت: سالن ورزشی شهدای فرون آباد در ورودی شهر، سالن صالحین در خیابان باغ بهشت ، جنب ساختمان آتش نشانی، بوستان شهدا در خیابان والیعصر (عج) ، جنب ساختمان شهرداری، بوستان ولایت واقع در خیابان ابوذر ، جنب مسجد امیرالمومنین (ع) و محوطه مقبره شهدای گرانقدر گمنام برای اسکان موقت شهروندان در مواقع اضطرار در نظر گرفته شده است.